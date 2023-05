Tunisie: CA - S'accrocher !

Hausser le ton et hisser le Onze clubiste au niveau des plus grands, objectif immédiat de Said Saïbi.

Solidement accroché à la deuxième place du championnat, ex aequo avec le tenant, le Club Africain reçoit cet après-midi le leader étoilé, récemment battu par l'Espérance Sportive de Tunis et forcément redevable d'un rachat, même si griller un joker n'a pas délogé le Onze de Faouzi Benzarti du sommet du play-off.

Attaque prolifique, défense de fer, les indicateurs clubistes sont donc au vert au moment de défier l'Etoile Sportive du Sahel. Invaincu jusque-là en cette phase du championnat, le CA ne fait certes pas encore rêver, mais il assume et engrange les points surtout.

Bref, « si vous n'êtes pas content du spectacle, armez-vous de patience et faites les comptes en fin de parcours ». Ce propos cinglant est signé par l'un des tauliers clubistes, récemment, en marge de la dernière répétition avant le Classico de cet après-midi. Visiblement lassé par les remarques concernant la physionomie des récents matches du CA, la réponse de ce dernier est cash, même si la frustration d'une frange des supporters est compréhensible, après la sortie peu glorieuse en demies de la Coupe face à l'OB. Maintenant cependant, il faut faire la part des choses.

Toujours chercher les points au courage

En championnat, le CA s'est relancé en cartonnant l'UST, puis en battant l'USM dans son fief. De quoi se montrer résolument positif, même si certaines critiques sont tout aussi cohérentes. Aujourd'hui donc, après le sérieux examen de Monastir, place au « test » grandeur nature face à l'ESS pour un CA qui aborde un cycle où il croisera les cadors du championnat (l'Etoile puis l'Espérance).

Et en l'état, il y a de quoi s'accrocher et y croire avec fortes convictions. En clair, ne pas seulement se contenter de la dynamique de cette équipe mais hausser le ton et hisser le Onze clubiste au niveau des plus grands, objectif immédiat de Said Saïbi. Ce faisant, à l'exception de la déferlante offensive face à Tataouine, le CA s'est montré minimaliste mais solide, allant surtout chercher les points au courage. De manière étriquée ou pas, le CA enchaîne et c'est bien là l'essentiel. A confirmer face au leader cependant !