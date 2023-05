Tunisie: La jupe en jean, le must have de la saison

La jupe en denim, qu'elle soit courte ou longue, avec fente, motifs ou boutons... est une pièce phare de la saison printanière et estivale de l'année 2023. Adaptée pour tous les âges, styles et occasions... elle aura une place privilégiée dans nos garde-robes et dressings durant toute la saison... A porter sans modération

La jupe en jean est une pièce incontournable et indémodable... Star de la saison, elle peut se porter à toutes les occassions et à toutes les saisons... Il suffit juste de bien savoir l'associer avec le reste des pièces maîtresses et le tour est joué ! Vous seriez chic, élégante et ultra tendance ! Dans ce numéro, on vous dévoile les meilleures associations et pièces à porter avec la jupe en jean pour être la plus belle des fashinista...

Pour choisir sa jupe en jean qui nous va à merveille, nous avons l'embarras du choix : en bleu foncé ou clair, en blanc, en noir, boutonnée ou avec fente. On adopte sa couleur et sa forme selon le look que nous choisissons. La jupe courte, taille haute, avec des boutons ou une ceinture se marie très bien avec un joli chemisier en over size, des bottines et un gilet long. On peut miser sur les couleurs tendance, telles que le blanc pour la chemise et le bleu brut pour la jupe tout en les accessoirisant avec des bottines en blanc cassé, et un gilet en bleu.

Quant au sac, on mise sur le tote bag, un sac sporty pour ajouter une touche décontractée à toute la tenue. Pour celles qui veulent avoir un look chic-sporty et ultra féminin, elles peuvent porter la jupe en jean avec un blazer en noir et des baskets en blanc.

Un top ou un body en blanc et un mini sac perlé ou à chaîne en argent peuvent faire l'affaire pour avoir un look très élégant et chic, parfaitement adapté pour aller à un rendez-vous professionnel ou un événement officiel. A ne pas oublier de bien choisir sa paire de collants en couleur chair ou noire pour harmoniser toute la tenue et la rendre plus snob et élégante.

Celles qui sont plutôt adeptes des jupes longues peuvent, quant à elles, miser sur la jupe en jean évasée ou bien moulante avec fente. Super tendance actuellement, cette coupe de jupe va avec toutes les morphologies et permet de cacher les défauts et affiner la silhouette.

On peut toujours miser sur les pièces tendances que l'on porte avec la jupe en jean, telles que les sandales en argent ou doré, un top crop ou body en couleur fushia, vert ou bleu et on accessoirise toute la tenue avec un collier, des boucles d'oreilles en couleur or pour avoir un look très moderne et à la mode.

Pour égayer nos tenues de l'été, on mise cette saison sur les couleurs claires telles que le gris, le blanc ou le bleu délavé et les effets tie and die si l'on veut porter la jupe en jean ! Qu'elle soit maxi ou longue, on la porte avec un top en blanc, des baskets en blanc pour un look épuré ou bien des escarpins à talons, une pochette et un joli top brodé afin de composer une tenue adaptée pour aller à une soirée entre amies, une fête de mariage...

La jupe en jean, incontournable star de la saison printanière et estivale, repérable dans tous les dressings des fashionistas et modeuses, vitrines de prêt-à-porter et des magasins branchés, sera une pièce maîtresse indispensable pour cette saison. Celles qui veulent rester dans la tendance peuvent trouver cette pièce déclinée en plusieurs coupes, couleurs et longueurs dans la friperie et à prix très réduit. Il suffit juste d'apporter quelques modifications pour la moderniser et choisir les pièces et les accessoires adéquats à porter avec pour être dans la tendance et d'actualité. A profiter de la jupe en jean durant toute l'année et à toutes les occasions...