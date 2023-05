Tunisie: ESS - Se racheter

L'ESS doit repartir du bon pied.

La défaite face à l'EST est à oublier au plus vite et le match d'aujourd'hui est capital face à un concurrent direct pour le podium. Se remettre en question, tel est le message destiné aux joueurs qui doivent se racheter. Le club joue donc déjà sa place de leader au bout de la cinquième journée et doit s'arracher pour défendre son statut. Ce faisant, avec quatre absences de taille dont deux pour suspension, Alaya Brigui et Jacques Mbé, et deux autres pour blessures, Louay Ben Hassine, récupérable contre Ben Guerdane, et Soumaila Sidibé out pour trois semaines, Faouzi Benzarti va devoir faire tourner l'effectif, malgré lui. Le secteur du milieu défensif est complètement démuni, puisque Mbé et Sidibé vont manquer à l'appel et que c'est le compartiment avec le moins de joueurs dans l'effectif. Seul Hamza Jelassi peut jouer milieu défensif et quitter sa place d'axial occupée lors de la dernière confrontation au profit vraisemblablement de Naouali. Sauf si Jasser Khemiri est apte.

Une chance pour Chamakhi ?

Pour le onze rentrant, c'est l'énigme à quelques exceptions près. Ali Jemal sera reconduit dans les bois, derrière une défense remaniée avec Boughattas, Naouali, Housssem Ben Ali secondés par Mohamed Amine Kechiche pour libérer H.Jelassi ou encore Fehmi Ben Romdhane. Au milieu, l'absence de Mbé va se faire sentir parce que l'électron libre étoilé n'a pas un vrai suppléant à son poste de milieu défensif récupérateur. Hamza Jelassi peut éventuellement être épaulé par Fradj Ben Njima. L'ancien international Mohamed Amine Ben Amor laisse aussi un grand vide au milieu alors qu'il est quasiment rétabli. Benzarti va-t-il titulariser Iheb Msakni, milieu offensif, pour son expérience au milieu ?

Ce faisant, Oussama Abid et Youcef Abdelli, muets face à l'EST, vont devoir faire parler la poudre pour relancer la machine. A moins qu'on donne sa chance à Yassine Chamakhi, l'ex-Clubiste, pour jouer un tour à ses anciens coéquipiers. Mais on espère aussi revoir Zinedine Boutmène plus fringuant en attaque après son mauvais match face à l'Espérance de Tunis. A coup sûr, c'est une équipe décimée qui va se présenter sur le pré vert de Radès, mais qui peut tenir son rang face au CA.