Algérie: Le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU présente ses lettres de cabinet à Guterres

- Le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a présenté ses lettres de cabinet au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Au cours de la cérémonie de présentation des lettres de cabinet, tenue au siège de l'ONU à New York, M. Bendjama a eu un entretien avec M. Guterres et évoqué les relations de coopération entre l'Algérie et l'organisation onusienne ainsi que les questions marquant l'actualité régionale et internationale.

M. Bendjama a souligné, pour sa part, l'attachement constant de l'Algérie aux idéaux et principes de la Charte des Nations unies, au respect de la légalité internationale et aux valeurs de paix, de dialogue et du règlement des différends par la voie pacifique.

Il a également exprimé le soutien de l'Algérie au Secrétaire général dans ses efforts visant en particulier la préservation de la paix et de la sécurité internationales et la mise en oeuvre des Objectifs du développement durable.