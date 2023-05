Algérie: Engouement sur l'édition en tamazight au Salon du livre d'Ath Yanni

TIZI-OUZOU — La 3e édition du Salon du livre Mouloud Mammeri d'Ath Yanni, au Sud de Tizi-Ouzou, clôturée samedi, a connu une forte demande sur le livre, tous genres confondus, écrit en tamazight, ont souligné les organisateurs et des éditeurs.

La forte demande sur le livre en langue tamazight a marqué cette nouvelle édition, ont relevé les organisateurs du Salon qui soutiennent que cet engouement témoigne de la qualité des éditions dans cette langue.

Hacene Helouane, universitaire et auteur en tamazight a évoqué, dans une déclaration à l'APS, "un lectorat de plus en plus intéressé", un intérêt qui va encourager les auteurs et éditeurs, a-t-il dit.

Il a également estimé que l'intérêt du lecteur au livre écrit en Tamazight est la résultante de "l'évolution de l'édition en tamazight qui propose, désormais, plusieurs genres traitant de divers thèmes, et aussi, du niveau des auteurs et de la qualité des productions proposées".

Firas Eldjahmani, éditeur rencontré lors de ce salon, affirme, de son côté, que "le livre écrit en tamazight, notamment, le roman, connait un engouement et une forte demande sur le marché" indiquant que sa maison d'édition, Imtidad (Prolongement) a édité 25 titres depuis 2019, dont la plupart ont été écoulés et sont en train d'être réédités.

"Il y a des titres qui sont à leur 4e édition vu que les quotas mis sur le marché ont été écoulés", a souligné l'éditeur, qui a relevé à l'occasion, la consécration de deux des romans édités, par le prix Assia Djebbar, en 2019 et 2022.

"Ces prix consacrent la qualité de ces oeuvres et conforte la demande exprimée sur le marché", a estimé Firas Eldjahmani, indiquant qu'à partir de cette année, sa maison a pris la décision d'éditer une dizaine de roman par année, en plus des autres genres édités, notamment, des livres pour enfants et des recueils de poésie et qui sont tous demandés sur le marché, a-t-il précisé.

Des éditeurs rencontrés au Salon ont souligné, par ailleurs, l'opportunité offerte par les différentes rencontres et Salons dédiés au livre dans la découverte des auteurs et la promotion de la lecture en tamazight, et par la même, la promotion de la culture tamazight.

Plus d'une centaine d'auteurs et d'une trentaine de maisons d'édition et de librairies ont pris part à la 3e édition du Salon du livre d'Ath Yanni, dédiée à l'écrivaine et poétesse Djouher Amhis Ouksel, qui s'est ouverte jeudi dernier.