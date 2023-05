Ile Maurice: La clinique du Dr Zouberr Joomaye, Artemis, opérationnelle à la mi-mai à Curepipe

Le conseiller du Premier ministre a finalement choisi Artemis Hospital comme nom pour le centre hospitalier dont la branche principale se trouve en Inde. Une deuxième clinique à Coromandel est en cours de construction.

Au coût de Rs 498 millions, la clinique du Dr Zouberr Joomaye sera opérationnelle à partir du mois prochain. Le centre de santé, qui s'étend sur une superficie de 2 616 m2 à côté de l'église Sainte-Hélène à Curepipe, est prêt à accueillir ses premiers patients. La clinique portera finalement le nom d'Artemis Curepipe Hospital, une branche de l'Artemis Health Institute de l'Inde. À noter qu'Artemis c'est aussi la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage, de la chasteté et des accouchements, entre autres.

L'hôpital disposera d'une capacité de 80 lits. «Artemis est une marque. La clinique propose des soins généraux, oncologiques, pédiatriques et obstétriques de grande qualité», souligne le Dr Joomaye.

Baptisée dans un premier temps Clinique St Helene, le Dr Joomaye a dû revoir le nom de son centre de santé après que la paroisse de Sainte Hélène et le diocèse de Port-Louis eurent pris position et déclaré qu'ils n'avaient rien à voir avec ce projet de clinique. Par conséquent, le projet «St Helene Clinic» a été rebaptisé Artemis Curepipe Hospital pour éviter toute action en justice et confusion. Le promoteur du projet est Falcon Property Holdings Co Ltd, représenté par le Dr Zouberr Joomaye. Le médecin possède également une clinique de greffe de cheveux à Floréal et une unité ophtalmologique à Ébène.

L'Artemis Curepipe Hospital proposera toute une gamme de services de santé : radiologie, gynécologie, dermatologie, physiothérapie, service des urgences, ophtalmologie, unité néonatale, radiologie et pédiatrie, entre autres. La clinique offrira ses services aux patients mauriciens ainsi qu'aux étrangers. «Nous avons plusieurs cliniques à Maurice et celle-ci étant plus récente sera dotée de la technologie de dernière génération à un prix très compétitif. Artemis est une marque très réputée pour les soins de santé en Inde», souligne le Dr Joomaye. La clinique aurait recruté environ 140 personnes, dont une soixantaine de consultants. Selon nos informations, parmi le personnel se trouvent plusieurs anciens employés de la Clinique Darne et Muller qui ont opté pour les salaires élevés offerts par la clinique du Dr Joomaye. Cependant, il explique que tous les médecins sont mauriciens tandis que certains des infirmiers viennent d'Inde. Le centre de santé sera géré par des Indiens.

Coromandel aussi

Les projets du conseiller du Premier ministre ne s'arrêtent pas là. Il est en fait en train de construire une deuxième clinique à Coromandel qui sera un centre de santé spécialisé en oncologie. Dans un document relatif, Gateway Real Estate Africa (GREA), une entité qui investit dans plusieurs projets à travers le continent africain, écrit : «In response to the urgent requirement for private cancer treatment in Mauritius, especially of a more specialized nature, GREA will develop the first all-inclusive, state-of-the-art private Oncology offering in Mauritius in conjunction with local operator, Polyclinique de L'Ouest Lte (PDL). PDL has signed an operations and management agreement with Artemis Medicare Services Ltd (Artemis), a well established and recognised company launched by the promoters of Apollo Tyres Group in India, to operate the Falcon Curepipe and Coromandel Hospitals. Given the lack of fully-fledged cancer treatment services in Mauritius, Falcon Coromandel Hospital by Artemis is targeting a unique offering with a specialised state-of-the-art oncology unit. The hospital will be a five-storey building over a total area of 10,482 m2 with 123 beds. Under the partnership with Artemis, Mauritian patients will have access to medical support related to Oncology treatment of an international standard, which is currently not available on the island.» Zouberr Joomaye est le Medical Director et promoteur de Polyclinique de l'Ouest. La réalisation du projet est aussi annoncée pour cette année.»