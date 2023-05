Ile Maurice: Débat des chaînes rebaptisées - Senn Kreol et Bhojpuri refont leur apparition à la MBC

Quand la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a procédé au rebranding de ses 17 chaînes de télévision, il y a eu une polémique surtout concernant la chaîne en langue créole, Senn Kreol, rebaptisée MBC 2.

Cela a aussi été le cas pour d'autres chaînes, notamment pour le bhojpuri, devenue la chaîne 3. Plusieurs personnes ont protesté en affirmant la disparition de la Senn Kreol. Après ces protestations, la direction de la MBC a décidé d'apporter des changements en ajoutant, par exemple, Senn Kreol à la chaîne 2 et Bhojpuri à la chaîne 3.

Pour le directeur de la MBC, Anooj Ramsurrun, il n'a jamais été question d'éliminer la Senn Kreol. «Nous avons juste voulu changer les appellations en nommant les chaînes de 1 à 17.» Selon lui, en réservant la chaîne 2 aux émissions en langue créole, c'était plutôt une promotion, et non une rétrogradation. «Si nous avons placé cette chaîne en deuxième position, c'est que tous les Mauriciens parlent et comprennent cette langue. C'est notre langue maternelle.»

De plus, dit-il, cette chaîne n'est pas réservée à la communauté créole. «Qui ne suit pas une émission sur la santé ? Il y a aussi des émissions sur des plantes et leur culture, par exemple. La chaîne bhojpuri n'est pas réservée aux hindous. Certains non-hindous à la campagne comprennent et parlent encore cette langue. Il y a souvent d'anciens films en hindoustani qui sont projetés sur cette chaîne et ils sont appréciés par de nombreux Mauriciens peu importe leur communauté.»

Anooj Ramsurrun annonce que la MBC compte augmenter les productions locales en créole ou en bhojpuri et son souhait est que les chaînes 2 et 3 deviennent des chaînes phares de la station de télévision. Il s'étonne que bien que de nombreuses personnes affirment ne pas regarder la MBC, il y ait autant de critiques quand elle apporte des changements. «Tant mieux, surtout quand il y a des critiques constructives et des débats sains.»