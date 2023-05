Algérie: PME - Lancement prochainement d'une application pour le suivi des dossiers

ALGER — Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), Temam El Hadi, a annoncé que le Fonds proposera avant juin prochain une application dédiée aux garanties et au suivi des dossiers.

"L'application gratuite, appelée Garantie FGAR, permettra aux utilisateurs de demander une garantie financière, en plus du suivi et de la gestion des dossiers en ligne et dans un court laps de temps, facilitant ainsi le contact direct avec l'administration du Fonds entre autres avantages", a déclaré M. El Hadi à l'APS.

Concernant le bilan du FGAR pour le 1e trimestre 2023, M. El Hadi a souligné que cet organisme public a donné des "garanties pour une valeur de 4,6 milliards de dinars à 87 entreprises, ayant permis à leurs propriétaires de bénéficier de crédits de l'ordre de 9,6 milliards de dinars, avec la création de 2094 postes d'emploi".

Selon le bilan présenté par son directeur général, le FGAR a accompagné 3720 entreprises avec des garanties financières depuis sa création jusqu'à la fin mars dernier, pour une valeur de plus de 135 milliards de dinars ayant permis aux porteurs de projets de contracter des crédits bancaires de l'ordre de 308 milliards de dinars et de créer 105112 postes d'emploi dans divers secteurs d'activité économique.

Plusieurs secteurs ont bénéficié de ces garanties, à leur tête le secteur de l'industrie 2034 projets, suivi par le secteur tertiaire avec 859 projets et le secteur du bâtiment et des travaux publics avec 675 projets, tandis que les secteurs de l'agriculture et du développement rural, de la pêche et des produits halieutiques ont bénéficié de garanties pour 152 projets, ajoute M. El Hadi.

Ces entreprises sont réparties sur 1699 projets dans les wilayas du centre et 1030 projets à l'Est et 713 à l'Ouest, contre 278 garanties financières accordées en faveur des wilayas du Sud.