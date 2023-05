Algérie: Journée internationale des travailleurs - Les efforts des travailleurs algériens au service de l'économie nationale salués

ALGER — A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a salué les efforts sincères des travailleurs algériens au service de l'économie nationale et leur apport dans tous les domaines de production.

Dans un message de voeux aux travailleuses et travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), l'Union générale des travailleurs algériens a estimé que "cet événement historique incarne des valeurs et des sacrifices pour assurer des droits légitimes et réaliser des acquis à la hauteur des efforts consentis", soulignant que cette date "revêt une importance particulière dans notre pays en ce qu'elle reflète les efforts sincères des travailleuses et travailleurs algériens au service de l'économie et du développement national".

Pour la centrale syndicale, "les réalisations de notre cher pays n'auraient pas été possibles sans le dévouement des travailleurs algériens et la conjugaison des efforts au service du développement, de l'édification du pays et de la réalisation de davantage de progrès et de prospérité".

"Le patriotisme des travailleurs algériens laisse présager un avenir toujours meilleur pour notre chère Algérie", a soutenu la centrale syndicale, saluant "avec fierté et estime" tous les travailleurs algériens.