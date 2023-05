Algérie: Journée mondiale de la liberté de la presse - La Radio algérienne organise un événement spécial

ALGER — La Radio algérienne organise un événement spécial prévoyant une exposition des oeuvres littéraires et artistiques de ses membres à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, a indiqué dimanche un communiqué de l'établissement.

A cette occasion, "les auteurs relevant de la Radio algérienne seront honorés lors d'une cérémonie organisée sous l'égide du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani", a précisé le communiqué.

Cet événement spécial prévoit "plusieurs activités, dont une exposition des oeuvres littéraires et artistiques des membres de la Radio dans les langues officielles arabe et amazighe et dans toute autre langue, avec la participation d'un grand nombre de journalistes, d'animateurs et de producteurs des différentes radios régionales et des chaînes nationales ayant produit ou publié des oeuvres dans le domaine de la littérature et de la traduction, ainsi que dans les arts plastiques", selon la même source.

Une conférence sur "l'espace de créativité littéraire et artistiques chez les journalistes et les gens des médias à la lumière des contraintes liés aux engagements professionnels ordinaires" sera organisée dans ce cadre, a conclu le communiqué.