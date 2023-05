Algérie: Goudjil reçoit le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, dimanche, le président de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe, Jacob Mudenda, actuellement en Algérie pour une visite jusqu'au 5 mai, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, "les moyens de renforcer les relations historiques ancrées entre l'Algérie et le Zimbabwe, liés par le combat contre le colonialisme" et d'oeuvrer pour hisser le niveau de coordination entre les deux pays afin de refléter réellement les liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays et peuples conformément aux orientations stratégiques des présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa".

M.Goudjil a rappelé la doctrine de l'Algérie depuis son indépendance en matière de soutien et d'accompagnement des mouvements de libération dans le monde en général et en Afrique en particulier, "conformément aux principes de la glorieuse guerre du 1er Novembre qui a inspiré les peuples en quête de liberté et d'indépendance, à l'instar du peuple sahraoui dont le pays est la dernière colonie en Afrique".

Il s'agit également, poursuit M. Goudjil, du principe de l'Algérie en faveur du droit des peuples à l'autodétermination et des efforts visant la décolonisation en Afrique et dans le monde conformément aux principes de la légalité internationale et aux décisions onusiennes, ce qui est le cas pour la cause sahraouie et la cause palestinienne".

Le président du Conseil de la nation a mis en avant les efforts de l'Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue "d'activer les mécanismes de coopération entre les pays africains à partir du principe selon lequel l'indépendance économique est le socle de l'indépendance politique et la garantie de sa continuité dans l'intérêt des peuples africains pour répondre à leurs aspirations à la renaissance et au progrès".

Pour sa part, M. Jacob Mudenda s'est félicité "du soutien historique de l'Algérie à l'indépendance du Zimbabwe et son accompagnement après l'indépendance en vue d'assurer sa stabilité et sa sécurité", réaffirmant "l'attachement et la disposition de son pays à renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans divers domaines".

Il a exprimé la volonté de son pays "de bénéficier des compétences et des expertises algériennes à la hauteur du niveau des relations politiques entre les deux pays".

Les deux parties ont convenu "d'intensifier l'action pour hisser le niveau de la coopération parlementaire à travers l'échange de visites entre les deux pays".