Algérie: La cohésion du peuple avec ses institutions 'seule garantie pour la préservation de la sécurité du pays'

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a réaffirmé, dimanche à Constantine, que la "cohésion perpétuelle" du peuple algérien avec ses institutions constitutionnelles est "la seule garantie pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"J'avais affirmé lors de précédentes occasions, et je réitère encore aujourd'hui, que nous sommes profondément convaincus que la seule garantie pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de notre pays et pour mettre en échec tous les plans subversifs qui se trament dans l'ombre et au grand jour réside en la cohésion perpétuelle de notre vaillant peuple avec son commandement nationaliste et loyal et avec ses institutions constitutionnelles", a affirmé le Général d'Armée lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection à la 5e Région militaire à Constantine.

"Nous avons grandement misé, au sein de l'ANP, alors que nous accomplissons nos missions sous la conduite de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, sur la loyauté et les nobles sentiments dont éprouve notre peuple envers l'Algérie, qui a besoin des efforts de tous, des efforts basés sur l'entraide et la solidarité, mais aussi en l'attachement indéfectible et impératif à servir l'Algérie et contribuer à la consolidation de sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté nationale", a-t-il ajouté.

Le Général d'armée a également souligné que "le peuple algérien est un peuple authentique qui a été forgé par les épreuves et les expériences, et qu'il détient des valeurs, des principes et une ambition qui lui permettent de poursuivre la voie de développement, de progrès et de prospérité".

"C'est une noble responsabilité, dont le bon accomplissement fait tout aussi bien partie de l'essence de nos missions, qu'il émane de notre fidélité envers le message de nos vaillants Chouhada qui ont combattu pour garantir le présent et l'avenir de cette chère patrie", a-t-il soutenu.

A noter que la visite du Chef d'Etat-Major de l'ANP, entamée à partir de ce dimanche à la 5e Région militaire à Constantine, s'inscrit dans le cadre du "suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2022-2023 au niveau des unités de l'ANP déployées à travers l'ensemble des Régions militaires", note le communiqué.

A l'issue, le Général d'Armée a suivi les interventions des cadres de la Région et leur a donné un ensemble d'orientations relatives notamment à "l'impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat avec sérieux et rigueur afin que le corps de bataille de l'ANP se maintienne aux plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle", conclut la même source.