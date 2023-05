Algérie: Recul de 10% des accidents de travail les cinq dernières années

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé samedi à Alger que les données statistiques avaient démontré un recul de près de 10% des accidents de travail en Algérie, ces cinq dernière années.

Présidant avec le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril), M. Bentaleb a souligné que les données statistiques de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) "ont démontré que le nombre des accidents de travail est passé de 47.555 accidents en 2018 à 42.946 en 2022, soit une baisse de 10 %".

Concernant les maladies professionnelles, M. Bentaleb a affirmé que les cas déclarés annuellement avaient baissé de 47%, passant de 410 cas en 2018 à 216 cas en 2022.

Il a indiqué que la CNAS "s'est lancée dans le développement d'un système informatique moderne dédié au suivi des accidents de travail, des maladies professionnelles et à l'élaboration de rapports périodiques, ce qui témoigne des efforts nationaux continus de sensibilisation à l'importance d'appliquer les mesures et de respecter les conditions de sécurité et de santé au travail".

Il a affirmé que la prévention des risques professionnels "est une condition sine qua non de la protection des travailleurs et du développement de leurs compétences et performances".

Par ailleurs, M. Bentaleb a relevé que son secteur "veille à organiser chaque année cette rencontre, convaincu en cela du droit du travailleur à l'exercice de son travail en toute sécurité, mais également en vue de renforcer et vulgariser la culture de la santé et la sécurité professionnelle et dans le but de mettre l'accent sur l'importance de réunir un environnement de travail sécurisé et sûr pour les travailleurs", rappelant que de nombreux ateliers de formation et de journées d'études ont été organisés par les organes en charge de la prévention des risques professionnels.

Face au développement technologique et aux changements des modes de production et de travail et leur impact sur l'environnement du travail, il est désormais impératif pour les acteurs du monde de travail de développer les méthodes de travail et les cadres de prévention professionnelle dans le cadre d'un dialogue social constructif en vue de prévenir les accidents de travail ou les maladies professionnelles".

De son côté, le ministre de la Santé a mis en exergue "l'importance extrême" accordée par l'Etat à la santé et la sécurité dans le domaine du travail, soulignant que son secteur oeuvrait en coordination avec le secteur du travail à permettre au travailleur d'accomplir ses missions dans de bonnes conditions et un environnement favorable.

Pour sa part, le Secrétaire général par intérim de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Hamou Touahria a évoqué les efforts consentis en vue de garantir la santé et la sécurité dans le travail, soulignant l'importance de l'élargissement des sessions de formation et des activités de sensibilisation dans ce domaine".