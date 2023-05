Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Mai 2023

Côte d’Ivoire : Élections locales- Bédié appelle ses futurs candidats au sens de la responsabilité

Le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, s’est adressé à ses futurs candidats aux élections régionales et municipales le samedi 29 avril 2023, à sa résidence de Daoukro. Il a demandé à ses prochains champions aux élections d’additionner « la somme de leur ambition individuelle dans l’intérêt général, afin que leur parti n’en pâtisse plus ». « Comme il nous est si souvent arrivé par le passé, de mauvais réflexes individualistes. C’est pourquoi j’en appelle au sens de la responsabilité de chacun de vous afin que ces élections soient celles du changement attendu », a-t-il espéré. (Source : fratmat.info)

Mali : Insécurité- L’armée malienne invite les civils à s’abstenir de porter les tenues militaires

L'Etat-major Général des Armées (EMGA) a constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l'attaque complexe déjouée contre l'aéroport de Sévaré, le samedi 22 avril 2023, portaient des uniformes militaires. Le plan de l'ennemi reposait sur une capacité d'infiltration dans le dispositif de protection de la ville. L'Etat-major Général des Armées tire les leçons de cette tentative ainsi que celles d'autres attaques antérieures au Mali comme ailleurs, au cours desquelles les assaillants utilisent la perfidie pour tromper la vigilance des forces légitimes afin de commettre des actes barbares contre les paisibles populations, sans aucune considération pour les règles les plus élémentaires du Droit International Humanitaire. (Source : abamako.com) (Source :abamako.com)

Togo : Electoral en vue des législatives- Démarre ses opérations de recensement

Le Togo se prépare pour organiser dans les prochains mois des élections législatives et régionales. Aucune date n’est encore annoncée pour ces échéances, mais la commission électorale nationale indépendante se prépare. Depuis samedi, le recensement électoral a commencé dans les communes de la zone 1, la première des 3 zones du Togo. La zone 1 englobe essentiellement les communes de la région maritime. Les opérations doivent y durer huit jours. Toutes les personnes des deux sexes âgées de 18 ans et jouissant de leurs droits civiques peuvent se faire enrôler. À Lomé et ses environs, l’opération a commencé avec quelques difficultés samedi, à cause d’un retard pris dans l’acheminement du matériel de recensement, un problème finalement réglé. ... suite de l'article sur RFI

Sénégal : Fièvre hémorragique Crimée-Congo- Le Sénégal confirme son premier cas

Le Sénégal a officiellement enregistré son premier cas de la fièvre hémorragique dénommée Crimée-Congo. L’information a été confirmée, ce dimanche, sur la Rfm (radio) par Dr Boly Diop, responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale au ministère de la Santé et de l’action sociale. Un cas d’ailleurs, qui est malheureusement décédé le 22 avril 2023, informe Dr Diop. « Actuellement le Sénégal, comme on l’a dit, à confirmer un cas. Et vous savez quand il y a la confirmation d’un cas, on doit faire le tour au niveau de ce cas pour voir, est-ce qu’il y a d’autres cas au niveau de son entourage », a déclaré le responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale, au ministère de la Santé et de l’action sociale, qui précise toutefois que c’est le seul cas enregistré pour le moment, « Présentement, il n’y a pas d’autres cas au niveau de son entourage. »

Maroc : Salaire minimum dans le commerce et l'industrie- Le gouvernement annonce une augmentation de 5%

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a effectué la traditionnelle « sortie » à la veille de la célébration du 1er mai. Il a notamment affirmé que le gouvernement œuvrera à l’augmentation de 5% du salaire minimum dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, tout comme dans l’agriculture.Dans son intervention à l’occasion de la célébration de la Fête du travail, Sekkouri a relevé que le gouvernement se mobilisera pour que les employeurs appliquent cette augmentation en septembre 2023, ajoutant que l’Exécutif a œuvré, l’année dernière, pour l’augmentation du salaire minimum dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales de 5 et 10%, en application de ses engagements dans le cadre du dialogue social.( Source : Hespress)

Tunisie : Immigration clandestine- 238 migrants clandestins secourus au large de la mer

Quelque 238 migrants clandestins ont été secourus, dans la nuit du 28 au 29 avril, au large des côtes de l’est de la Tunisie, selon la garde nationale tunisienne.Dans un communiqué, la garde nationale a indiqué que les unités de la garde maritime au Sahel ont mis en échec 6 opérations de migration irrégulière et sauvé 68 migrants irréguliers tunisiens dont 3 enfants, en plus de la saisie d’une barque. Dans les régions de Sfax et Mahdia, la garde maritime a aussi mis en échec six opérations de migration irrégulière et secouru 170 migrants dont 148 subsahariens. D’après le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), quelque 132 personnes ont trouvé la mort ou sont portées disparues dans des tentatives d’immigration clandestine au large des côtes tunisiennes durant le 1er trimestre de 2023.(Source : Hespress)

Rca : Affaires des 400 millions FCFA de Wagner- Le gouvernement tente de manipuler l’opinion

Le gouvernement centrafricain est à nouveau au cœur d’un scandale de détournement de fonds destinés à l’éducation et la santé. Une partie de ces fonds, soit 400 millions de francs Cfa par semaine, aurait été versée à la société de mercenariat russe Wagner. Le premier ministre Félix Moloua a avoué publiquement ces faits à sa descente d’avion lors de son retour des États-Unis où il a participé aux réunions de Printemps des institutions financières de Breton Woods. Malgré cela, le service de communication de la primature tente de manipuler l’opinion nationale en affirmant que le propos du premier ministre a été dénaturé par certains médias nationaux.La cellule de communication de la primature, dans un communiqué, soutient, nullement que le Premier ministre Félix MOLOUA a affirmé le versement de 400 millions de F CFA par semaine à la société de mercenariat russe Wagner. (Source : abangui.com)

Soudan du Sud : Can U17. Le Soudan du Sud disqualifié du groupe du Cameroun

La Confédération Africaine de Football a exclu hier le Soudan du Sud de la CAN U17, après les tests IRM. En effet, cinq joueurs sud-soudanais ont été recalé aux tests de l’IRM de contrôle de l’âge. Et comme l'exige le règlement publié la semaine dernière, c'est toute l'équipe qui est disqualifiée. Le groupe C dans lequel se trouve le Cameroun, tenant du titre, est donc réduit à trois équipes: le Burkina Faso, le Mali et le Cameroun. La rencontre du Cameroun prévue ce jour contre le Sud-Soudan est donc logiquement annulée et le Cameroun gagne sur tapis vert. Le Cameroun entrera finalement en lice jeudi prochain contre le Mali. (Source : Cameroun 24)

Gabon : Diplomatie- Alassane Ouattara renonce à son soutien à l’opposition et se range derrière Ali Bongo Ondimba

Alassane Ouattara était ce samedi 29 avril au Gabon dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. Si officiellement ce déplacement avait pour objectif de renforcer les liens de coopération entre les deux pays ; officieusement, il s’est agi pour le numéro un ivoirien de marquer son soutien à son homologue gabonais à quatre mois de l’élection présidentielle.« Plaisir de recevoir mon frère le Président de la Cote d’Ivoire, Alassane Ouattara, venu au Gabon ce samedi 29 avril pour une visite de travail et d’amitié », a écrit sur ses réseaux sociaux Ali Bongo Ondimba. C’est « l’occasion », a-t-il souligné, « d’œuvrer au raffermissement des relations entre nos deux pays, leaders dans leur sous-région respective. » Mais l’important réside dans la dernière phrase du message écrit par le président gabonais sur Twitter et Facebook. « A titre personnel, je l’ai chaleureusement remercié pour son soutien. » Ali Bongo Ondimba fait-il allusion à l’après-AVC ? « Non », répondent de concert les entourages respectifs des présidents ivoiriens et gabonais.( Source : alibreville.com)