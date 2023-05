Tunisie: « Nuit étoilée de Semmama » , une exposition à plusieurs de Semmama, des Pyrénées et des Alpes suisses

TUNIS — "Une nuit étoilée" est une exposition à plusieurs mains inspirée du célèbre tableau "La nuit étoilée de Van Gogh" que l'ambassade de Suisse en Tunisie accueille en invitant le centre culturel de Djebel Semmama à présenter ses concepts artisanaux et artistiques.

Saluant à la fois le peintre des agriculteurs, des champs et des tisserands, Van Gogh et Semmama, une région de l'ouest tunisien (gouvernorat de Kasserine) qui raconte, par ses différentes composantes, la résistance culturelle et intellectuelle admirable du djebel, cet événement se tient les 3, 5 et 6 mai 2023 de 14h à 16H à l'ambassade suisse en Tunisie.

Soutenue par la Coopération suisse et organisée par le Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama, l'exposition, libre d'accès, est organisée dans le cadre du projet TACIR, ayant pour objectif de contribuer à l'inclusion professionnelle et sociale de la jeunesse marginalisée à travers la valorisation du patrimoine culturel local, la formation des jeunes aux métiers de l'image et du design, la facilitation de l'accès à la culture entrepreneuriale, l'organisation d'activités de médiation culturelle et l'émergence d'un groupe de recherche sur les industries culturelles en Tunisie.

« Nuit étoilée de Semmama » se veut un moment d'immersion culturelle dans l'univers de Semmama, en quatre moments forts.

Durant trois jours, le public aura l'occasion de découvrir des créations d'artisan.e.s en halfa inspirées du tableau « Nuit étoilée » de Van Gogh et des oeuvres de Paul Klee.

Passionné par la tournée des Bergers de Semmama, un groupe de pasteurs cantateurs de la région, Khaled Khayati présentera l'exposition graphique "Transhumance", dans laquelle il propose de découvrir les affiches réalisées pour chacun des concerts des Troubadours du Djebel à travers les parcours qu'il décrit et l'hommage qu'il rend aux paysages visités et aux visages croisés lors de cette tournée.

Un deuxième moment sera avec "Trig El Photo", une exposition photographique imaginée par Mohamed Dabbabi, un enfant de la montagne. Il est le témoin visuel de l'aventure artistique du mont culturel. Via 40 photos, il rappelle les moments enjoués de cette montagne enchantée. L'artiste travaille depuis plus d'une décennie sur le projet culturel montagnard et raconte les visites plastiques et les résidences imaginées de Caspar David Friedrich, de Van Gogh et de Paul Klee à Semmama.

Par ailleurs, les créations artisanales des femmes de Semmama "Des femmes patientes et des âmes résilientes" offrent à voir au stand artisanal un réalisme qui complète la fête et enracine cette transportation artistique dans sa colline. Halfa, laine, tricot, poterie et bois sont les matériaux utilisés par « les reines des collines » pour leurs oeuvres qui seront visibles aux côtés d'un petit land'art en halfa, monté par le jeune artiste espagnol Edgar Massegu qui s'est inspiré de l'oeuvre de Paul Klee « chameaux dans le paysage d'arbres » pour monter un land'art-croisière intitulé "Land'art Halfa Klee/ Tons croisés" où se serrent les mains de Semmama, des Pyrénées et des Alpes suisses.

Cet événement coincide avec la clôture de la 11ème édition de la Fête des Bergers organisée à Semmama du 27 au 30 avril 2023, par le Centre Culturel des Arts et des Métiers de Semmama, avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie et la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. La fête des bergers a été l'occasion de découvrir des créations artistiques et artisanales réalisées par des artistes et artisan.e.s de la région de Semmema et d'autres lieux du monde entier, y compris de la Suisse à travers la pièce « Généalogie de Chèvre » de la Suissesse et bergère Piera Gianotti, la création « M'rachines » de la troupe suisse Onyrikon dont les interprètes sont de jeunes artistes de Semmama, ou encore l'atelier de théâtre animé par Piera Gianotti.