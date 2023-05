Ile Maurice: 1er mai - Hommage à Mario Flore Modliar

Dans le cadre de la commémoration de la fête du travail, les dirigeants du Muvman Mobilisasyon Kreol Afrikin (MMKA) et ceux de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) ont effectué un dépôt de gerbes sur la tombe de feu Mario Flore Modliar MSK, ancien président de la PLHDWU, ancien leader du MMKA et travailleur social engagé, hier, le 1er mai au cimetière de Roche-Bois.

Jimmy Jean Louis, président du MMKA, explique qu'il faut honorer le feu Mario Flore chaque année pour son combat. «C'est un devoir de mémoire d'être présent aujourd'hui, car la lutte syndicale n'est pas facile à entamer et cela devient de plus en plus difficile de nos jours. Les conditions des travailleurs du port deviennent de plus en plus compliquées et nous sommes là pour apporter notre combat afin de garder la flamme de Mario Flore vivante.»

Pour sa part, Rama Valaydon, président du PLHDWU, soutient que Mario Flore n'était pas un communaliste. «Mario Flore n'a pas vendu les travailleurs du port et a toujours apporté son soutien et son combat pour eux. Aujourd'hui, avec son départ, les conditions de travail du port sont déstabilisées. Il y a des gens qui ne comprennent rien et sont à la tête du port.»

Mme Flore, qui a fait le déplacement depuis l'Angleterre pour l'occasion, a tenu à remercier tous les gens qui gardent Mario Flore dans leur coeur.