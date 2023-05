Tunisie: L1/ 5e journée--CA-ESS (0-1) - L'Etoile à la sueur du front !

Inefficacité clubiste. But et résistance payante de l'ESS.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Public très nombreux. Temps chaud et humide : Club Africain-Etoile Sportive du Sahel (0-1). But d'Oussama Abid (37') sur penalty. Arbitre : Amine Omar (Egypte) assisté par Jamel Samir et Cherif Saad. Quatrième arbitre : Nader Abdallah. Commissaire de match: Salah Gorgi. Arbitre VAR : Karim Khemiri. Assistant VAR : Walid Harrak. Avertissements: Rami Bedoui, Hamza Jelassi, Fahmi Ben Romdhane, Vinny Bongonga et Oussama Abid.

CA: Moez Hassen, Rami Bedoui (Skander Laabidi), Nader Ghandri, Adem Taoues, Hamza Agrebi, Ahmed Khalil, Larry Azouni, Chiheb Laabidi (Snana), Hamdi Laabidi, Mohamed Ali Omri (Zouheir Dhaouadi), Ali Amri (Adem Garreb).

ESS: Ali Jemal, Zied Boughattas, Jasser Khemiri, Slaheddine Ghdamssi, Ghofrane Nawali, Ali Soumah (Firas Amri), Hamza Jelassi, Oussema Abid, Zineddine Boutmene (Assil Jaziri), Youssef Abdelli (Vinny Bongonga), Yassine Chamakhi (Fahmi Ben Romdhane).

Seconde affiche de suite hier pour le CA et l'ESS après avoir respectivement affronté l'USM et l'EST. Fortunes diverses aussi pour les deux cadors avec une Etoile qui a mordu la poussière et un Club Africain qui a conquis le stade Mustapha-Ben Jannet. Et ce faisant, hier, entre le leader étoilé et son dauphin clubiste, il fallait forcément en découdre, non pas seulement pour la suprématie, mais surtout pour rester en vie ! Passons aux faits saillants de ce choc maintenant, mais notons au passage que côté CA, Hamdi Laabidi a relevé Zouheir Dhaouadi, convalescent et gardé «au chaud» sur le banc. Dans le camp étoilé aussi, ce fut la première de Khemiri, Ghedamsi et Naouali qui revient, alors que Bouazra, Kechiche et Jemmali ont été maintenus en réserve. Enfin, Soumah a signé son retour. Sans transition, abordons à présent les temps forts de ce grand format. Après un round d'observation, le CA avance son bloc et lance sa première alerte par Laabidi mais personne n'est à la réception dans la zone adverse. Par la suite, Abid allume quant à lui la première mèche étoilée mais la défense clubiste veille au grain. 35', premier tournant du match. L'arbitre égyptien décrète un penalty, après recours à la VAR et suite à un retourné de Youssef Abdelli repoussé de la main par Rami Bedoui. Oussama Abid, buteur de l'ESS, exécute la sentence et permet aux siens de mener au score. Vers la fin du premier half, l'arbitre décrète quatre minutes de temps additionnel. 46', Chiheb Laabidi, véloce à souhait sur le couloir droit, hérite d'un corner qui n'apportera pas de résultat. La minute suivante, le CA réclame un penalty non validé par la VAR. Ultime seconde de la première mi-temps, Ali Jmal plonge dans les pieds de Agrebi et sauve la mise. On en restera là pour ce premier half.

Le CA pousse, l'ESS repousse

De retour de pause, le CA monopolise le cuir et tente de percer par Dhaouadi sur le couloir droit. 50', Azouni alerte Jmal d'une tête piquée, cadrée et bloquée par le portier étoilé. On entame l'heure de jeu et le match s'illustre jusque-là par un abus de contestations, de VAR check et de manque de suite dans les idées des acteurs des deux équipes. 68', le CA rate l'égalisation par Ali Amri qui catapulte le cuir hors cadre. 71', Hamdi Laabidi imite Amri de la tête et manque le cadre. On aborde désormais le dernier quart d'heure de jeu. 75', Ali Jmal réalise l'arrêt du match en repoussant la tête de Hamdi Laabidi suite à un service de Snana. Rien à signaler par la suite, même si le CA pousse et l'Etoile repousse. 7' de temps additionnel décidées par l'arbitre à présent. 93', Jmal, encore lui, anticipe la reprise du plat du pied de Ghandri. 97', sur contre éclair, Abid manque de tuer le match alors qu'il était seul devant les buts de Hassen. Après coup, Dhaouadi, sur sa lancée, est bloqué par Jelassi qui écope d'un carton. La dernière action digne de ce nom est lamentablement ratée par Taoues. L'Etoile l'emporte à la sueur du front !