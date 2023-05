Algérie: Journée internationale du travail - Des activités variées et des travailleurs honorés dans l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, lundi, la Journée internationale du travail, coïncidant avec le 1er mai de chaque année, en organisant des activités variées, outre la tenue de cérémonies en l'honneur des travailleurs de différents secteurs.

D'autre part, des travailleurs du port d'Oran ont été honorés, en reconnaissance de leurs efforts tout au long de leur carrière professionnelle.

Une cérémonie d'hommage a également été organisée en l'honneur des travailleurs et une conférence a été donnée sur l'événement à l'Institut national de formation paramédicale, ainsi qu'une visite à l'entreprise publique Nadhif et la tenue d'une exposition mettant en valeur son activité.

De nombreux travailleurs ont été honorés et une conférence intitulée "La résistance ouvrière algérienne à l'occupation française" a été donnée, en plus de l'organisation d'une campagne de don de sang.

A cette occasion, la wilaya de Tiaret a enregistré la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Université Ibn Khaldoun et l'Entreprise publique des transports urbains et semi-urbains, et ont honoré les travailleurs admis à la retraite et les familles d'autres travailleurs décédés.

A Aïn Temouchent, la maison de la culture "Aïssa Messaoudi" a abrité une exposition avec la participation de 16 porteurs de projets affiliés à la pépinière d'entreprises de l'Université "Belhadj Bouchaïb", qui comprend des modèles de projets innovants liés à la protection de l'environnement et à la rationalisation de la consommation énergétique.

Une convention de partenariat a été également paraphée entre la direction de wilaya de la Protection civile et l'entreprise "Algérie Télécoms" visant la formation de 120 cadres et agents d'AT dans les domaines des premiers secours, de la prévention et du plan de secours.

Pour sa part, l'Union locale des travailleurs algériens a initié un tournoi sportif de football.

Les différentes wilayas de l'ouest du pays ont connu, à cette occasion, l'organisation de courses de postiers et de facteurs.