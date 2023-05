Algérie: Le président de la République appelle les Algériens à adhérer au processus de changement que connait l'Algérie nouvelle

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, lundi, les Algériennes et les Algériens à adhérer au processus de changement que connait l'Algérie nouvelle dans cette phase, soulignant que les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de la détermination de l'Etat à préserver la dignité du citoyen et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte.

Dans un message adressé aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le Président Tebboune a indiqué que "les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de notre détermination à préserver la dignité du citoyen, à valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l'édification d'une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens".

Le président de la République a adressé, à cette occasion, ses félicitations aux travailleuses et aux travailleurs, saisissant cette occasion pour rendre hommage avec eux "au militantisme des travailleurs et syndicalistes qui ont gravé leurs noms grâce à leur engagement national et leur loyauté à la patrie".