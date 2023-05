Afrique du Nord: Première journée de la formation professionnelle Italie-Tunisie - L'ambassadeur Fabrizio Saggio affirme à la Presse - « La formation-emploi est l'un des piliers de la coopération bilatérale entre l'Italie et la Tunisie »

Fruit de la collaboration italo-tunisienne, l'événement a permis d'étudier et de sensibiliser au thème de la formation professionnelle de la main-d'oeuvre tunisienne, en se concentrant sur les besoins des entreprises italiennes en matière d'emploi.

La première journée de la formation professionnelle Italie-Tunisie s'est tenue le 28 avril dernier à la résidence de l'ambassadeur d'Italie, en présence des représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ainsi que des entreprises italiennes et de la Chambre de commerce italo-tunisienne.

Au cours de cette journée, le premier projet de coopération italo-tunisienne dans ce domaine, promu par l'ambassadeur Saggio, a été lancé. Il s'agit d'un projet qui conduira à la formation, par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, des 300 premiers jeunes Tunisiens dans les secteurs du textile, de la mécanique et de l'automobile, et à leur insertion successive dans les entreprises italiennes opérant en Tunisie.

Cette collaboration découle notamment de la prise de conscience, d'une part, de la nécessité d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes générations en Tunisie et, d'autre part, d'une cartographie des besoins en matière d'emploi de plus de 900 entreprises italiennes opérant de manière permanente dans le pays.

L'ambassadeur Saggio, en rappelant que l'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie, a déclaré que «La formation-emploi est l'un des piliers de la coopération bilatérale entre l'Italie et la Tunisie. Il s'agit d'un instrument de coopération efficace, capable de produire des effets bénéfiques pour tous les acteurs impliqués». «Il s'agit de mettre en synergie les capacités de formation des institutions tunisiennes avec les besoins des entreprises italiennes actives dans le pays», a souligné l'ambassadeur Saggio.

Il convient de noter que les 300 jeunes Tunisiens ne sont que la première étape d'une collaboration à fort potentiel de développement, qui contribuera à soutenir l'économie du pays en réduisant le chômage des jeunes et en offrant en même temps des possibilités d'emploi concrètes à la jeune génération tunisienne. Une fois que les 300 premiers jeunes formés auront été absorbés, espère-t-on, d'ici juin prochain, la deuxième phase du projet sera lancée avec la formation de 600 autres jeunes.