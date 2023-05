Maroc: L'opposition ittihadie dénonce des pratiques de manipulation par des sociétés de carburants

Falsification des documents actant l'origine des produits pétroliers importés

Dans le cadre de son suivi de la situation socio-économique du pays, notamment dans la conjoncture actuelle marquée par les répercussions de la crise économique mondiale, de la pandémie et du conflit russo-ukrainien, le Groupe socialiste-opposition ittihadie à la Chambre de représentants a déposé une demande d'organisation d'une réunion de la commission des infrastructures essentielles, de l'énergie, des mines et de l'environnement, en présence de la ministre de la Transition énergétique, et du Développement durable, Leïla Benali, réunion qui sera dédiée à la discussion de la problématique de « la cherté des tarifs des carburants et leur importation de Russie et le plan-programme préconisé par le gouvernement afin de faire face à toute probable augmentation des prix de pétrole dans les marchés internationaux, de même que les mesures prises pour garantir l'approvisionnement du marché marocain et de l'économie nationale en gaz ».

Ainsi, en vertu de la mission de contrôle et de suivi des préoccupations cruciales priorisées par l'opposition ittihadie, le président du Groupe parlementaire usfpeiste a présenté ladite demande à cette commission qui est présidée par le député ittihadi, Mohamed Mellal.

Cette démarche intervient au milieu de la polémique grandissante au sujet des importations par le Maroc de pétrole russe mises sur la sellette par le Groupe parlementaire de l'Union socialiste des forces populaires à la Chambre des représentants après avoir révélé ce qu'il a qualifié de « scandale de manipulation » perpétré par certaines sociétés en matière de fixation des prix du gasoil en subtilisant l'origine de l'importation.

A cet égard, le Groupe socialiste-opposition ittihadie à la Chambre des représentants a indiqué que « les sociétés qui importent les produits pétroliers s'adonnent à la manipulation des certificats actant l'origine de l'importation de ces produits au port de Tanger-med », précisant par ailleurs que « certaines sociétés de carburants importent le gazoil russe à très bas prix pour le revendre à des prix exorbitants comparativement à ceux du marché mondial ».

Là-dessus, il convient de rappeler que le Groupe parlementaire d'opposition ittihadie avait, auparavant, adressé à la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, une question écrite se rapportant aux dysfonctionnements occasionnés par les activités douteuses de réseaux s'adonnant à la commercialisation des produits pétroliers en dehors des chaînes et canaux officiels structurés et réglementaires(...).