Maroc: Al Haouz - Les femmes relais communautaires à Talat N'Yacoub, un dispositif efficace dans le domaine de la santé maternelle et infantile

Talat N'Yacoub (Province d'Al Haouz) - Le dispositif efficace des femmes relais communautaires mis en place dans la commune de Talat N'Yacoub, constitue une illustration de l'intérêt particulier accordé par l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH) à l'amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant dans la province d'Al Haouz.

En effet, ces chevilles ouvrières, dont le nombre s'élève à 29 femmes, réparties entre quatre communes (Talat N'Yacoub, Ijoukak, Ighil et Aghbar), toutes à dominante montagneuse et rurale, sont à pied d'oeuvre depuis de lancement de ce projet en 2021, dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'INDH, pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, en veillant à encadrer les femmes enceintes et à les sensibiliser à l'importance du suivi minutieux de leur grossesse dans une structure dédiée à cet effet, à savoir Dar Al Omouma (maternité) de Talat N'Yacoub.

Implanté dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'UNICEF, ce dispositif vise essentiellement à contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, en renforçant les systèmes de santé communautaire, à travers une série d'activités et de prestations, avec pour finalité ultime de réaliser les objectifs du programme 4 de la phase III de l'INDH.

Ce programme, qui tend à renforcer les systèmes de santé de proximité, à travers l'amélioration de l'accès aux services de nutrition, de santé maternelle au profit des mamans, des nouveau-nés et des enfants, a également pour objectif de permettre à chaque personne relais communautaire d'encadrer une cinquantaine de familles, de sensibiliser les populations ciblées dans le domaine de la santé maternelle et infantile et d'orienter les femmes bénéficiaires vers les structures de santé pour leur prise en charge.

D'où l'importance du rôle de ces femmes relais dans la détermination et l'orientation des cas de femmes ou d'enfants nécessitant une prise en charge par des professionnels du ministère de la santé.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Mme Asmae Aït Nasser, femme relais communautaire à douar Tamsal Moldikht, a souligné qu'elle ne ménage aucun effort pour sensibiliser les femmes enceintes dans les douars avoisinants à l'importance du suivi et du contrôle médical dans une structure de santé, mettant en exergue le rôle majeur de "Dar Al Omouma" dans l'amélioration de la santé des mères et des enfants de la commune.

Elle a précisé que sa mission, en tant que personne relais, en coordination avec Dar Al Omouma de la commune de Talat N'Yacoub, consiste à assurer le suivi de l'état de la grossesse des femmes du début jusqu'à l'accouchement, soulignant que son rôle se poursuit aussi après l'accouchement afin de veiller sur la santé de la maman et de son nouveau-né.

Pour sa part, Mme Amina, bénéficiaire des services fournis par ladite maternité à Talat N'Yacoub, a expliqué, dans une déclaration similaire, que son expérience d'accouchement au sein de cette structure est totalement différente de l'accouchement dans un autre endroit, ajoutant que l'accouchement à Dar Al Omouma s'est déroulé dans de bonnes conditions sous la surveillance d'une équipe spécialisée et qualifiée.

A noter que l'amélioration de la santé et de la nutrition maternelle et infantile, particulièrement en milieu rural défavorisé, figure parmi les axes prioritaires des interventions de l'INDH dans le domaine sanitaire au niveau de la province d'Al Haouz.