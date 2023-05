Ile Maurice: VTT l KAP sani2c - Kimberley Lecourt et Samantha Sanders s'imposent aisément, le duo Alexandre Mayer/Yannick Lincoln à la sixième place

Pas de souci pour la Mauricienne Kimberley Lecourt de Billot et sa coéquipière sud-africaine Samantha Sanders dans l'édition 2023 du KAP sani2c. Comme l'an dernier avec Robyn de Groot, notre compatriote a remporté les trois étapes de la course tout en augmentant son avance progressivement. En masculin, le duo quadricolore composé d'Alexandre Mayer et Yannick Lincoln termine à une honorable sixième place au final.

L'équipe Efficient Infinti de Lecourt et Sanders a largement dominé la troisième étape longue de 86 km entre Jolivet Farm et Scottburgh Golf Club, le samedi 29 avril, coupant la ligne d'arrivée en 3h11:40, soit près de 11 minutes sur leurs dauphines, Sarah Hill et Elrika Harmzen-Pretorius (3h22:06). Au classement général final, les lauréates de l'épreuve totalisent 10h42:41 de course, et devancent Hill/Pretorius de 49 minutes et 19 secondes. «C'était très venteux aujourd'hui (samedi 29 avril) et donc on a voulu rester à l'abri le plus possible. Il y avait tellement de poussière que l'on voyait à peine devant nous. Puis est arrivée la première montée et nous avons accéléré le rythme aux avant-postes et distancé nos adversaires. Nous avons conservé notre rythme jusqu'à la fin. C'est toujours agréable de venir sur cette course pour l'ambiance familiale qui y règne. C'est un événement génial», a confié Lecourt.

En élites hommes, la paire Alexandre Mayer/Yannick Lincoln n'est pas parvenue à décrocher le Top 5 qu'elle désirait en raison, notamment, de quelques problèmes mécaniques rencontrés par le premier nommé lors de la troisième et dernière étape, samedi.

Le temps cumulé du tandem mauricien est de 9h25:40. La victoire finale est revenue à la paire Matt Beers/Tristan Nortje qui avait pris les commandes lors du deuxième jour de compétition vendredi dernier en 8h50:25. Lors de l'ultime étape, Beers et Nortje n'ont fait que suivre à la trace leurs dauphins Marco Joubert et Wessel Botha qui finissent deuxièmes en 8h52:53 et avec deux succès d'étape.

Notons également la cinquième place du duo composé du Mauricien William Piat et du Sud-Africain Nicholas Van der Merwe chez les moins de 23 ans en 10h29:18.

Classement général final

Élites dames

1.Efficient Infiniti (Kim Lecourt de Billot/Sam Sanders) 10h42:41 ;

2. HH Women's Racing (Sarah Hill/Elrika Harmzen) à 49:19 ;

3. Double Spoke (Kerry Campbell/Cheryl Robinson) à 3h54:03

Élites hommes

1.Toyota-Specialized (Matt Beers/Tristan Nortje) 8h50:25 ;

2. Imbuko Dev A (Marco Joubert/Wessel Botha) à 2:28 ;

3. Insect Science 1 (Arno du Toit/Keagan Bontekoning) à 9:58...

6. Team Mauritius (Alexandre Mayer/Yannick Lincoln) à 35:15