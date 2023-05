Maroc: Colloque international sur la démocratie et la gouvernance à l'ère du numérique à Marrakech

Un colloque international traitant du thème "Démocratie et gouvernance : Quelles reconfigurations à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ?" aura lieu du 4 au 6 mai à Marrakech.

Initiée par le Centre d'études et de recherches internationales sur les politiques publiques (CERIPP, Maroc) en partenariat avec l'Institut Montpensier (France) et la Fondation Hans Seidel (Allemagne), cette manifestation scientifique a pour objectif de contribuer à ce bouillonnement créatif qui caractérise cette époque et qui devrait être l'occasion d'une problématisation généralisée, selon un communiqué des organisateurs, ajoutant que cette problématisation a besoin de regards croisés et pluridisciplinaires pour mieux prospecter les voies de la réforme de la démocratie et de la gouvernance.

Le thème de ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme lancé depuis deux ans pour analyser et comprendre l'impact du numérique et de I'intelligence artificielle sur le fonctionnement de l'Etat, les pratiques de gouvernement, la production des politiques publiques, les rapports entre l'Etat et la société, les modes de gestion et de gouvernance des services publics, de l'intérêt général et du bien public, les formes d'exercice de la démocratie entre autres, relève la même source.

Faisant savoir que la démocratie comme la gouvernance publique ne sont pas épargnées par le développement rapide du numérique et de l'IA, les organisateurs indiquent que ces deux paradigmes contribuent corrélativement à servir le bien commun et l'intérêt général.

Dans ce cadre, la technologie numérique a pour vocation d'améliorer leurs capacités d'action en mettant à leur disposition de nouveaux outils et de nouveaux usages qui vont révolutionner la manière de concevoir les politiques publiques, de renouveler les pratiques démocratiques et la gestion publique. L'impact de la transformation numérique ouvre de nouveaux horizons, pas encore bien explorés, pour la réflexion et la recherche en sciences sociales.

La crise sanitaire de Covid-19 a eu un effet décisif à l'échelle mondiale, bien que de manière différenciée, sur l'accélération du basculement dans le numérique du secteur public, notamment dans l'administration publique, estiment-ils. Globalement parlant, la révolution numérique en marche annonce un nouvel âge d'action publique qui est censé générer une démocratie "augmentée" et une gouvernance "ouverte" à tous les niveaux, ont-ils expliqué.

Lors de ce conclave, les débats seront articulés autour de thématiques en rapport avec "L'avènement d'une culture numérique ou la simplification digitale du monde au défi des sociétés complexes", "Numérique et IA : Nouveaux paramètres de la conduite de l'action publique", "La transformation vers un Etat plateforme, une démocratie connectée et une gouvernance concrète", et "La maîtrise de la transition numérique".