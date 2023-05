Maroc: La région de Casablanca-Settat a généré en 2021 plus de 1,5 million d'emplois

La région de Casablanca-Settat a généré 1.590.617 emplois déclarés à la CNSS en 2021, contre 1.501.544 une année auparavant, selon un rapport de l'Observatoire marocain des TPME pour l'année 2023.

D'après ce document, intitulé "Etude sur le tissu entrepreneurial - Région de Casablanca-Settat", la préfecture de Casablanca vient en tête en terme de création d'emplois, avec 88%, soit 1.399.532, suivie de Mohammedia (66.117, 4,2%) et de Berrechid et El Jadida, avec 2,9% chacune.

L'étude indique que les activités de services administratifs et de soutien et le commerce, réparation d'automobiles et de motocycles ont représenté 37,3% des emplois déclarés en 2021.

Par ailleurs, l'Observatoire précise que 84,4% des entreprises de la région comptent un effectif ne dépassant pas 10 salariés, ajoutant que les Très petites, petites et moyennes entreprises réalisant moins de 175 MDH de chiffre d'affaires, emploient 66,7% des effectifs déclarés.

L'étude ajoute que si les "activités de services administratifs et de soutien" sont le principal contributeur à l'emploi dans la préfecture de Casablanca en 2021 (21,3%), à Mohammedia et Berrechid c'est l'industrie manufacturière qui occupe cette première place (25,2% et 28,3%, respectivement).