Ile Maurice: Volley-ball l Quatre-Bornes VBC - L'expérience vainc la jeunesse !

Le Quatre-Bornes VBC a été bousculé par les Tranquebar Black Rangers en finale du championnat féminin de première division, samedi 29 avril. Pour la première fois depuis presque cinq ans, le QBVC a perdu un set. Mais petit à petit, les protégées de l'entraîneur Eric Louise se sont remises dans le sens de la marche et ont fini par inverser la tendance. Elles remportent leur sixième titre de championnes de Maurice - le quatrième consécutivement - en quatre sets (21-25, 25-22, 25-12, 25-9). C'est l'expérience qui a vaincu la jeunesse !

Les Black Rangers réalisaient donc la meilleure entame de match et mettaient le Quatre-Bornes VBC en difficulté. Alison Labour et ses camarades balbutiaient leur volley et n'arrivaient pas endiguer les assauts des protégées de Martine Bistoquet-Macaque. Celles-ci empochaient, en toute logique, le premier set sur le score de 25-21.

Lors de la deuxième manche, le coach quatre-bornais, Eric Louise, procédait à une réorganisation de son équipe. La passeuse titulaire, Vanessa Chellumben, laissait sa place à Jelissa Perrine, alors que Stéphanie Louise remplaçait la jeune Marine André. Cependant, cela ne décourageait pas les Serena Chavry, Magalie Larétif, Rachel Christine et consorts. Tranquebar continuait à donner du fil à retordre aux quadruples championnes de la zone 7. Ce n'est qu'en toute fin de set que ces dernières firent la différence pour égaliser (25-22).

La perte de la deuxième manche fut, semble-t-il, un rude coup au moral des Black Rangers car elles ne montraient pas le même visage conquérant dans la troisième. Elles se faisaient surclassées, 12-25. Le quatrième set fut d'un scenario semblable. Quatre-Bornes ne se faisait pas prier pour s'imposer nettement sur le score de 25 à 9. Sans briller, le QBVC a fait le métier. Mais Tranquebar peut espérer des lendemains meilleurs.

«Tranquebar a bien progressé et cela fait vraiment plaisir de voir ces jeunes s'épanouir. Pour moi, c'est un point positif pour la ligue et le volley mauricien. On n'a pas joué contre une telle équipe de Tranquebar dernièrement et on a été surprise au début de la partie. Cela nous a pris un moment avant de nous ajuster. Il y a aussi un peu de fatigue dans les jambes en raison des entraînements intensifs pour le championnat d'Afrique. Mais les filles ont su se battre et on a trouvé les solutions. Le service n'a pas fonctionné lors des deux premiers sets, notamment. On a rectifié cela et au final cela a payé. On est bien contentes. Je pense que l'expérience fait que même dans les moments un peu compliqués on arrive à se ressaisir, trouver des solutions collectivement et se surpasser. Peut-être qu'il y avait aussi de l'excès de confiance, je ne sais pas trop. On apprend car perdre un set cela donne quand même une claque. Je crois qu'en ligue nationale, cela n'était pas arrivé depuis 2018. Les autres équipes progressent et on doit hausser le niveau», devait confier la capitaine du QBVC, Alison Labour.

Malgré la défaite Martine Bistoquet-Macaque affichait la satisfaction. «Je dois dire que c'est le match que j'attendais de la part de mon équipe. Mais malheureusement, pour tenir à une telle cadence contre une équipe comme Quatre-Bornes qui a pas mal de ressources, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible. Quand on frôle la victoire de cette façon, cela donne des ailes. Il y a de l'espoir pour l'avenir. J'ai fait le pari de titulariser une fille de 17 ans (Stephie Rosalba) au poste quatre et elle a bien commencé mais au fur et à mesure, elle a baissé les bras mais je suis très contente de ce match-là et je pense que ces filles-là, elles vont faire mal à l'avenir. Je ne retiens pas la défaite mais que l'on a gagné un set et pour moi, cela a été une victoire. Je tiens à féliciter cette équipe de Quatre-Bornes qui est très forte avec des joueuses de grande qualité. Je pense aussi qu'il faut, pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien, donner la chance à ces jeunes. Sur le terrain, on a vu cinq filles de moins de 25 ans qui étaient menées par notre libero, Rachel Christine qui est une battante et qui a été remarquable. Je suis d'avis qu'elle est une candidate très sérieuse pour les JIOI également», a-t-elle déclaré.

En lever de rideau, le match pour la troisième place a été remporte par l'Union de Curepipe 1979 aux dépens d'Azur SC en quatre manches, 27-25, 12-25, 25-23 et 25-16.

Résultats

Finale : Quatre-Bornes VBC b. Tranquebar Black Rangers, 3 sets à 1 (21-25, 25-22, 25-12, 25-9)

3e place : Union de Curepipe 1979 b. Azur SC, 3 sets à 1 (27-25, 12-25, 25-23, 25-16)

Le classement

1.Quatre-Bornes VBC ;

2. Tranquebar Black Rangers ;

3. Union de Curepipe 1979 ;

4. Azur SC ;

5. Buswell VBC ;

6. Curepipe Starlight SC ;

7. Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill ;

8. La Tour Koenig SC ;

9. Club sportif de Mahébourg ;

10. Trou-aux-Biches Sharks

Championnat d'Afrique des clubs (Tunisie)

Participation confirmée des Quatre-Bornaises qui sont toujours en quête de Rs 600,000

L'état-major du Quatre-Bornes VBC a confirmé la participation du club pour le Championnat d'Afrique des clubs prévu en Tunisie du 12 au 22 mai. Toutefois, le budget total pour le déplacement n'a toujours pas été réuni. «Il nous manque environ Rs 600,000. Ce qui nous va nous contraindre à réduire le nombre de joueuses de 14 à 12 et le nombre d'encadreurs de quatre à deux. Mais nous allons continuer à chercher des fonds d'ici la date du départ qui est le 9 mai», indique Alison Labour, capitaine de l'équipe.

«Pour les suppléments et les maillots, on essaiera d'obtenir des dons en nature plutôt qu'en argent», laisse entendre, Cristelle Parsooramen, la Team manager.