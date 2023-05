Soudan: Conflit - La trêve prolongée de 72 heures

L'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) en guerre au Soudan ont annoncé, le 30 avril, qu'elles s'engageaient à prolonger pour 72 heures une trêve globalement non respectée, mais qui a permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers et de poursuivre les négociations.

La prolongation « sous médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite » intervient quelques heures avant l'expiration, le 30 avril à minuit (22 h 00 GMT), du cessez-le-feu qui avait duré trois jours, a précisé l'armée dans un communiqué.

« Suite aux efforts et aux demandes des médiateurs saoudo-américains, les forces armées ont accepté de prolonger la trêve de 72 heures supplémentaires, et ce dès l'expiration de la trêve actuelle », a déclaré l'armée dans un communiqué. Les forces armées ont espéré que l'autre partie respecterait également la trêve.

« En réponse aux appels nationaux, régionaux et internationaux, nous déclarons une prolongation de la trêve humanitaire pour une durée de 72 heures supplémentaires, à compter d'aujourd'hui minuit », ont, de leur côté, déclaré les FSR.

Les FSR ont indiqué qu'elles acceptaient de prolonger la trêve pour ouvrir des couloirs humanitaires, faciliter la circulation des citoyens et permettre à ceux-ci de répondre à leurs besoins et de se rendre dans des zones sûres. La déclaration a souligné que les FSR étaient déterminées à respecter les termes de la trêve humanitaire et à appliquer un cessez-le-feu complet.

L'autorité de l'aviation civile du Soudan a déclaré également que la fermeture de l'espace aérien du pays serait prolongée jusqu'au 13 mai. Les vols destinés à acheminer de l'aide humanitaire et à évacuer des civils restent cependant autorisés, après obtention d'un permis des autorités compétentes et approbation des forces armées soudanaises.

Le Soudan est le théâtre d'une évacuation massive de ressortissants étrangers et de diplomates par voie aérienne, terrestre et maritime depuis le début des affrontements meurtriers qui ont éclaté le 15 avril entre l'armée et les FSR, à Khartoum et ailleurs. A ce jour, le dernier bilan des combats fait état d'au moins 528 morts et près de 4 600 blessés.