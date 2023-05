Afrique du Nord: Urgence libyenne

analyse

À l'issue de son entretien, le 26 avril, à Pointe-Noire, avec le président Denis Sassou N'Guesso, l'envoyé spécial des États-Unis en Libye s'est montré préoccupé. Richard Norland a notamment indiqué, au sujet de ce dossier sensible pour lequel son pays s'investit aux côtés d'autres facilitateurs comme les Nations unies et l'Union africaine (UA), combien il devient urgent d'accélérer le processus de convocation du dialogue national inclusif en vue des élections générales apaisées.

La mission du comité de haut niveau de l'UA que conduit le chef de l'État congolais bénéficie ainsi du soutien réitéré des plus hautes autorités américaines désireuses de voir enfin la Libye sortir du chaos qui dure depuis plus de dix ans. D'après le diplomate américain, si tout indique qu'un consensus se consolide entre les forces politiques et sociales libyennes pour sortir de l'impasse actuelle, les violences qui s'amplifient au Soudan rendent la situation encore plus complexe dans une grande partie de l'Afrique.

Ajouter à ces conflits les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger soumis aux pressions de nombreux groupes terroristes, la situation à l'Est de la République démocratique du Congo et en République centrafricaine, pays frontaliers du Soudan, il en résulte une instabilité généralisée contre laquelle la communauté internationale doit agir de manière concertée. Le ballet diplomatique dont Brazzaville constitue la tête de pont au coeur de l'Afrique centrale fonde sa légitimité dans l'impérieuse nécessité de mutualiser les efforts de paix pour le bien de tous.

En l'espace de deux semaines, la rivalité au sommet de l'Etat soudanais a jeté des milliers de civils sur les routes, aggravant le sort déjà bien fragile des réfugiés sur le continent. Au regard de ce tableau alarmant, sans rien exagérer, l'on peut dire qu'il y a péril en la demeure.