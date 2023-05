Afrique: Crise diplomatique entre le Tchad et l'Allemagne - Les dessous et les conséquences

analyse

Le Tchad a récemment ordonné à l'ambassadeur d'Allemagne dans le pays, Dr Gordon Kricke, de quitter le pays dans les 48 heures, l'accusant d'avoir eu un comportement irrespectueux et d'avoir ignoré le protocole diplomatique. En contrepartie, Berlin a expulsé l'ambassadeur du Tchad en Allemagne. Helga Dickow, politologue et spécialiste du Tchad, explique le lien entre ce bras de fer diplomatique et le retard pris par le Tchad dans sa transition vers un régime constitutionnel.

Quels sont les obstacles à la transition constitutionnelle du Tchad ?

Le Tchad est en transition depuis la mort du dirigeant de longue date Idriss Déby Itno en avril 2021 et la prise de pouvoir par un Conseil militaire dirigé par le fils de Déby, Mahamat Déby Itno.

En mai 2021, Mahamat Déby a promis une transition vers un régime constitutionnel et des élections libres dans les 18 mois. L'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE), notamment la France et d'autres partenaires, avaient sanctionné le changement de pouvoir au vu de cette promesse.

Elles ont insisté pour que la période de transition de 18 mois soit respectée et que Mahamat Déby ne soit pas autorisé à se présenter aux élections.

La décision de l'Union africaine s'appuie sur l'article 25 de sa Charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance dont le Tchad est signataire. Cette charte interdit à toute personne impliquée dans un coup d'État de se présenter aux élections. Elle a adopté la même approche au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.

Cependant, depuis le Dialogue national inclusif de septembre 2022, il est clair que Mahamat Déby envisage d'instaurer une dynastie politique, comme l'avait prédit l'opposition.

Le forum de dialogue était largement composé de partisans du régime. Les acteurs importants de l'opposition sont restés à l'écart. Malgré les critiques, le dialogue national a prolongé la période de transition de 24 mois et a permis à Mahamat Déby de se présenter au scrutin.

Quels sont les pays les plus proches du Tchad ?

Malgré ses richesses pétrolières, le Tchad est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il reste néanmoins un partenaire important dans une région en proie aux crises et à l'instabilité.

Le Tchad manque de ressources financières pour organiser des élections et dépend des donateurs étrangers, notamment des Nations unies et de l'Union européenne. L'Union européenne a promis au gouvernement de transition d'appuyer le retour du pays à l'ordre constitutionnel, y compris les ressources financières nécessaires.

Mais en prolongeant la période de transition et en permettant à Mahamat Déby de se présenter, les autorités de transition tchadiennes n'ont pas respecté l'accord.

Les Etats-Unis, la France et l'Allemagne ont manifesté leur mécontentement face à la prolongation de la transition, au nouveau report du processus électoral et aux graves violations des droits de l'homme. Cette position est également partagée par le Parlement européen.

Alors, pourquoi cibler l'Allemagne ?

Il était évident que les autorités de transition tchadiennes en avaient assez des critiques de leurs partenaires. L'expulsion de l'ambassadeur allemand pourrait servir d'avertissement aux autres ambassades, en particulier la France, pour qu'elles fassent preuve de plus de retenue dans leurs critiques de la politique tchadienne et qu'elles ne soutiennent pas l'opposition.

On peut également faire valoir que l'Allemagne était une cible facile.

Expulser l'ambassadeur de France serait presque impossible. En effet, la France, ancienne puissance coloniale du Tchad, possède plusieurs bases militaires au Tchad. Elle a également été considérée comme un soutien d'Idriss, et maintenant de Mahamat Déby.

Le soutien de la France est devenu plus que visible lors des funérailles du père de Déby en 2021. Le président français Emmanuel Macron était le seul chef d'État européen présent aux funérailles, accompagné du haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell.

Mahamat Déby était à Paris il y a quelques semaines et a dîné avec le président Macron. Peu de choses ont filtré sur cette rencontre.

Il n'y a pas beaucoup d'autres cibles pour une éventuelle expulsion. Les États-Unis sont également le partenaire militaire du Tchad. D'autres pays européens n'ont déployé que des chargés d'affaires ou n'ont aucune représentation.

Quel rôle joue l'opposition au Tchad ?

En octobre 2022, des manifestations de masse ont eu lieu à N'Djamena et dans les principales villes du sud contre la prolongation de la transition.

Le parti d'opposition Les Transformateurs et l'alliance Wakit Tama, une coalition de syndicats, de groupes de la société civile et de partis d'opposition, avaient appelé à ces manifestations. Mais les autorités n'avaient pas autorisé la manifestation.

Le gouvernement avait fait venir des chars dans la capitale pendant la nuit et les forces de sécurité formées à la lutte anti-terroriste avaient tiré sur la foule.

Certains manifestants ont été tués. Les chiffres officiels diffèrent considérablement de ceux de l'opposition.

Même si certains manifestants étaient munis de couteaux et de pierres, ils n'ont pas pu mener une rébellion avec ces armes, comme certains politiciens tchadiens l'ont affirmé par la suite.

Des centaines de personnes ont été arrêtées à leur domicile lors des couvre-feux imposés les jours suivants. Elles ont été emmenées à la prison de haute sécurité de Koro Toro dans le nord inhospitalier du pays.

Human Rights Watch a également rapporté que des détenus ont été torturés et que certains sont morts.

Les dirigeants des mouvements d'opposition Wakit Tama et Les Transformateurs ont fui à l'étranger après le 20 octobre et font depuis campagne pour une enquête indépendante sur ce qui est devenu le Jeudi noir.

Qu'est-ce que cela signifie pour le plan de transition et l'avenir du Tchad ?

Il est tout à fait possible que le président de transition tchadien et ses proches aient fait un mauvais calcul en expulsant l'ambassadeur d'Allemagne.

Les ambassadeurs européens ont déjà manifesté leur solidarité avec le départ forcé de l'ambassadeur. En signe de solidarité et d'unité, ils l'ont accompagné à l'aéroport de N'Djamena. Ils ont ainsi montré qu'ils étaient unis dans leur soutien à une politique étrangère fondée sur des valeurs. Cela a également été confirmé par le porte-parole de l'UE à Bruxelles.

Deux ans après la mort d'Idriss Déby et la prise du pouvoir par les autorités de transition, peu de Tchadiens pensent que le pays est sur la voie de la démocratie.

Ils ont peut-être raison. L'absence de financement du processus électoral par les bailleurs de fonds extérieurs risque de donner au pouvoir un bon prétexte pour retarder encore le processus de transition.

Pour le gouvernement et son président Mahamat Déby, ce retard donnerait encore plus de temps et d'opportunités pour étendre leur pouvoir. Les frustrations qui en découlent pourraient à nouveau conduire à des attaques de la part de groupes politico-militaires et à une plus grande déstabilisation du pays.

Senior Researcher at the Arnold Bergstraesser Institut, Freiburg Germany, University of Freiburg