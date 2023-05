Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Mai 2023

Côte d’Ivoire : Revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels- Une augmentation de 9%

« Concernant la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels, j'ai le plaisir de vous annoncer que les discussions ont abouti à un accord d'augmentation de 9à 18% pour les différents secteurs d'activité. », a déclaré le Premier ministre Patrick Achi à l'occasion de la cérémonie de célébration de la fête du travail tenue ce lundi 1er mai 2023 à l'esplanade de la Primature à Abidjan-Plateau. M. Patrick Achi s'est également saisi l’occasion pour traduire toute sa gratitude aux acteurs économiques, industriels, commerçants, PME, qui ont bien voulu contribuer également à l’effort du maintien du pouvoir d’achat en acceptant de réduire leur marge et ainsi rendre le plafonnement des prix des nombreuses denrées de première nécessité possible. (Source : allafrica.com)

Sénégal : Actualité politique- Sonko continue de charger Macky

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko estime que la justice est devenue l’un des maux le plus profonds au Sénégal. D’après lui, le renvoi du 8 de son procès l’opposant à Mame Mbaye Niang serait lié au fait que le président de la Cour d’appel n’a pas encore trouvé des juges qui acceptent de faire ce qu’il veut.» Mon rapport avec la justice est un rapport fait de persécution et de violation de mes droits. Je veux que les Sénégalais et nos partenaires internationaux comprennent ce que je dis », déclare Ousmane Sonko.D’après le leader de Pastef, le président Macky Sall change tous les jours la magistrature avec de nouveaux juges juste pour trouver celui qui acceptera de faire son sale boulot.(Source : adakar.com)

Guinée : 11 km de bitume à Yomou- ‘’Une première depuis 1963… » selon les autorités locales

Depuis 1963, date à laquelle Yomou a été érigée en préfecture, c’est la première fois que cette ville située au sud de la Guinée va avoir le bitume. Considérée comme l’une des préfectures les plus enclavées du pays, Yomou fait partie des 11 localités qui ont bénéficié du projet du bitumage des voiries urbaines, annoncé le 21 avril par le porte-parole du président du CNRD (comité national du rassemblement pour le Développement).Dans cette localité, c’est de la joie chez les citoyens. Interrogés par un journaliste de notre rédaction, les habitants de la ville de Yomou se sont réjouis de cette bonne nouvelle. Selon eux, cette initiative va désormais changer la l’image de la commune urbaine.(Source : africaguinee.com)

Niger : Célébration de la fête du Travail- 556 travailleurs décorés

La traditionnelle cérémonie des décorations s’est tenue hier en milieu de journée dans le hall de l’immeuble de la Caisse nationale de sécurité sociale à Niamey sous la présidence du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, Dr Ibrah Boukary. Cette année, c’est un total de 556 travailleurs des secteurs public, parapublic et privé qui ont été décorés de la médaille d’honneur du travail. La cérémonie a aussi enregistré la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au gouvernement. (Source : aniamey.com)

Togo : Fête du travail- Faure Gnassimgbé exprime sa reconnaissance aux travailleurs togolais

Le président Faure Gnassimgbé a exprimé, ce 1re mai toute sa reconnaissance aux travailleurs togolais d’ici et d’ailleurs, à l’occasion de ce jour marquant la fête de travail, via Twitter.« Je souhaite une bonne fête à tous les travailleurs des différents secteurs de notre pays. Félicitations aux partenaires sociaux pour les améliorations apportées aux conditions de travail, dans le dialogue et la concertation », a d’entrée exprimé via son communiqué. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Construction du nouveau Chu de Bobo-Dioulasso- Le Premier ministre satisfait de l’avancement des travaux

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, est allé visiter ce samedi 29 avril 2023, les travaux de construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire (Chu) sis à Pala, un village rattaché à la commune 5 de Bobo-Dioulasso. Satisfait de l'avancée générale des travaux estimés à 36%, il a soutenu que ce projet traduit l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine.Les travaux de construction du nouveau Centre Hospitalier Universitaire (Chu) de Bobo-Dioulasso vont bon train. Débuté le 9 février 2022, le chantier connaît à l'heure actuelle un taux d'exécution générale de 36%. Dans une symphonie harmonisée, les 1 210 ouvriers, dont 1078 Burkinabè et 132 Chinois sont à pied d'œuvre pour faire émerger de terre, le futur CHU de référence de Bobo-Dioulasso (Source : aouaga.com)

Algérie : Expulsion de 7000 migrants- Crainte d’une crise humanitaire dans un village nigérien

Les autorités locales et les ONG craignent une crise humanitaire et une recrudescence de la criminalité transfrontalière dans la ville d’Assamaka, ville nigérienne frontalière avec l’Algérie, après l’expulsion de plus de 7.000 subsahariens émigrés du territoire algérien au cours des quatre derniers mois.Le ministre de l’Intérieur du Niger, Hamadou Amadou Souley, s’est rendu cette semaine dans le village frontalier, situé dans la région d’Agadez, pour s’informer de la situation humanitaire dans la zone après l’expulsion de plus de 7 000 émigrés subsahariens par les autorités algériennes.« Depuis le début de l’année 2023, les expulsions de migrants ont atteint une dimension critique. 7 172 personnes ont été expulsées alors que la disponibilité des services sociaux de base (dans la zone) est très limitée. Cette forte concentration d’émigrés a pour corollaire une forte augmentation de la criminalité frontalière », a souligné le ministre nigérien. (Source : africaguinee.com)

Maroc: Agriculture et souveraineté alimentaire- Les acteurs du monde agricole se donnent rendez-vous au Siam 2023 à Meknès

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam) se tiendra du 02 au 07 mai prochain à Meknès sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable ». Annonce la Map. Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, après une absence de trois années pour les considérations sanitaires liées au Covid-19, la prochaine édition du Siam accueillera le Royaume-Uni comme pays à l’honneur, indique le ministère dans un communiqué.