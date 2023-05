Gabon: Koula-Moutou - Blaise Louembé en pédagogue auprès des autorités locales

Le ministre d'Etat Blaise Louembé, ministre gabonais en charge du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries est en tournée dans plusieurs quartiers de la commune de Koula-Moutou.

Une tournée explicative des changements constitutionnels relatifs aux échéances électorales à venir. L'enrôlement sur les listes électorales et le vote sont mis en avant pour édifier les autorités du Conseil municipal, du Conseil départemental et surtout, les chefs des quartiers.

Le Gabon s'apprête à organiser les trois élections au mois d'aout prochain. Il s'agit de la présidentielle, des législatives et des locales. Avec les modifications constitutionnelles intervenues après la concertation politique, les acteurs politiques de tout bord politique s'adonnent à cet exercice d'explication .

C'est un Blaise Louembé toujours égal à lui même, en bon pédagogue, il a tenu à s'entretenir avec le Conseil municipal, départemental et surtout, avec les chefs des quartiers de la commune de Koula-Moutou. Le but est de leur expliquer les différents changements constitutionnels intervenus au cours de ces dernières semaines.

Il leur a expliqué comment se dérouleront désormais les élections couplées à partir du mois d'août. Aussi, leur a t-il expliqué les subtilités des révisions des listes électorales et surtout ne pas confondre la révision des listes électorales et le vote lui-même. "Pour les révisions des listes électorales, on a plus besoin de se déplacer. Pour le votre par contre, il faut véritablement un déplacement pour le lieu du vote" a t-il insisté. Le ministre d'Etat a affirmé que son équipe et lui ménageront aucun effort pour échanger avec la base.

A propos des promesses tenues dans la province de l'Ogooué-Lolo, par le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba lors sa tournée républicaine, le ministre Louembé a davantage rassuré les uns et les autres quant à l'effectivité de celles-ci. "Nous avons besoin de venir regarder de façon transversale toutes les doléances retenues par le chef de l'Etat lors de son dernier passage , surtout les engagements du gouvernement".

L'élu national de la commune de Koula-Moutou a également rappelé et rassuré, à des fins utiles, que l'augmentation des indemnités des chefs des quartiers, est une décision qui est en application au niveau du ministère de l'Economie. Ce qui d'ailleurs, a dessiné le sourire sur plusieurs visages des ayants droit. "Nous sommes heureux et fiers. Nous croyons aux promesses faites par notre président Ali Bongo Ondimba. Notre fils Louembé vient une fois de plus nous rassurer. Quoi de plus beau pour eux que d'être à nos cotés" s'exclame joyeusement un chef de quartier.

Les rencontres avec les populations se poursuivent. L'objectif pour le membre du gouvernement Alain-Claude Bilie-By-Nzé est, non seulement de faire comprendre aux populations la nécessité des changements constitutionnels, mais surtout leur contenu en matière d'inscription sur les listes électorales et le vote en lui-même.