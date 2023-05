Angola: L'Exécutif réitère son engagement à améliorer les conditions des jeunes

Luena — Le Gouvernement angolais continuera à mettre en oeuvre des politiques publiques, en vue de l'intégration économique et de l'amélioration des conditions de vie des jeunes, a réitéré dimanche, à Luena, province de Moxico, le secrétaire d'État à la Jeunesse, Francisco Boaventura Tchitapa.

Le dirigeant, qui s'exprimait lors à la clôture de la journée dénommée "Abril Jovem", sous le thème "Jeunesse patriotique, solidaire et développée", a déclaré que l'Exécutif reste concentré sur la promotion de l'intégration économique des jeunes, la création d'opportunités d'emploi, la promotion l'entrepreneuriat, en mettant l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'industrie manufacturière.

Le responsable a aussi parlé de l'élargissement de l'accès au crédit bonifié, pour renforcer la classe des jeunes entrepreneurs et encourager la création de coopératives d'entrepreneurs, dans le but de résoudre les problèmes sociaux qui les affectent, en mettant en exergue le logement et l'auto-revenu.

Francisco Boaventura Tchitapa a souligné les actions menées lors de la journée « Abril Jovem », telles que la promotion de réflexions autour du développement durable, qui ont permis d'inculquer aux jeunes les valeurs de défense et de consolidation de la paix et de la démocratie, de l'unité nationale et de la stabilité politique, économique et social du pays.

Selon le responsable, cette activité a également permis d'aborder l'éducation des jeunes, notamment qui en ce qui concerne la création et la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat, et l'inclusion financière.