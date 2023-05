Gabon: Les activités du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès remises sur les rails

Les activités du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) ont été remises sur les rails ce samedi 29 avril 2023. Les cadres de cette formation politique, créée par feu Alexandre Sambat en 1995, ont organisé une cérémonie d'installation des cellules dans les communes de Libreville et d'Akanda.

Yannick Mébiame Onah, Michel Léandre Mangoundé, Michael Moapa Koho respectivement Vice Président 2, Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint ont appelé les électeurs à s'enrôler sur les listes électorales.

Trois élections auront lieu au Gabon en cette année 2023. Il s'agit de la présidentielle, des législatives et des locales. Plusieurs parti politiques de la majorité et de l'opposition gabonaise se préparent déjà. C'est dans cette optique que le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) s'est remis sur les rails.

Cette formation a procédé à l'installation de plusieurs cellules de base qui vont animer les différentes activités politiques dans les communes de Libreville et celle d'Akanda. Hommes, femmes et jeunes, tous étaient représentés dans les bureaux de coordination. Cela faisait bel et bien douze (12) ans que les cellules n'étaient plus renouvelées.

Le directoire du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès s'est réjoui de cette rencontre qui a vu la salle presque archicomble. "Ce jour important dans la vie des RDPistes que nous sommes, va marquer le début d'une vision politique, une autre façon de voir et faire au sein du RDP" souligne Yannick Mébiame Onah, le Vice Président. Poursuivant ses propos, Yannick Mébiame Onah a fait savoir que le parti a rassemblé des hommes et des femmes intègres capables de mobiliser et de se mettre au service du parti par conviction.

Tout en appelant les militants et sympathisants du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès à se faire enrôler, son SGA, Michael Moapa Koho a souligné l'importance du vote. "Chers tous, en plus du fait que le vote soit un devoir, vous ne pouvez pas être plus utiles à notre parti qu'en lui accordant votre voix. Ainsi, je vous encourage, d'abord ceux qui ne sont pas encore inscrits, à le faire. Mais aussi à motiver, accompagner, rassurer les réticents à emboiter le pas. Voter, c'est donner son avis, mais c'est surtout, à ce moment-là que notre avis compte" va t-il conclure son propos.

Michel Léandre Mangoundé et toute l'équipe ont rassuré aux uns et aux autres que le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès se porte bien sur l'échiquier politique national. "Notre formation politique n'a jamais été réduite comme beaucoup, au rang d'une formation politique strictement administrative. Nous avons toujours eu des élus, notamment, moi votre humble serviteur qui siège au conseil municipal de Makokou" laissera t-il entendre aux militants, adhérents et sympathisants.

Une fois installés, le différents coordinateurs ont promis se mettre au travail pour ratisser large. Plusieurs rencontres et séances de travail sont prévues dans les prochains jours. Les militants, adhérents et sympathisants ont promis se mobiliser à cet effet. Les cadres du parti politique créé par feu Alexandre Sambat en 1995, appellent à s'inscrire sur les listes électorales.