Algérie: Rassemblement des travailleurs à la Centrale syndicale à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs

ALGER — L'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA) a organisé, lundi, un rassemblement des travailleurs à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs (1 mai).

Lors de la cérémonie, organisée au siège de la Centrale syndicale, sous la présidence du Secrétaire général de l'Union de wilaya d'Alger, Amar Takdjout, en présence de représentants des syndicats des différents secteurs et des unions locales relevant de l'UGTA, une halte de recueillement a été organisée à la mémoire des travailleurs martyrs du devoir national.

A cette occasion, M. Takdjout a salué les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en faveur de la classe ouvrière, notamment les augmentations des salaires des travailleurs et retraités, ainsi que la revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite à partir du 1e mai, estimant que ces décisions constituaient "des acquis sociaux importants susceptibles de contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat et du cadre de vie des travailleurs et des citoyens".

Il a appelé, "au resserrement des rangs et à la consécration de la culture de dialogue social dans tous les espaces", soulignant l'importance de former les syndicalistes et d'assurer aux entreprises économiques un accompagnement par les syndicats, pour contribuer à leur développement et à la promotion de l'économie nationale.