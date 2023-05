Algérie: Journée internationale des travailleurs - Goudjil présente ses voeux aux travailleurs algériens

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a présenté lundi ses voeux aux travailleurs algériens, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, saluant leur engagement pour accomplir davantage de réalisations dans l'Algérie nouvelle.

"Toute ma considération et ma reconnaissance aux efforts et à l'engagement de nos travailleuses et nos travailleurs pour davantage de réalisations et d'acquis dans l'Algérie nouvelle et pour l'incarnation des valeurs du travail acharné et de diligence, étant des valeurs civilisationnelles qui sous-tendent la renaissance de toute Nation. Joyeuse fête et tous mes voeux de bien-être aux travailleuses et aux travailleurs algériens", a écrit M. Goudjil. (APS)