Maroc/Algérie: Coupe CAF - Jour décisif des quarts de finale retour ce dimanche

Les matchs décisifs des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce dimanche soir, trois matchs étant sur 17H GMT et un sur 20H.

Young Africans vs Rivers United :

Lors du premier match de ces quarts de finale du tournoi africain, Young Africans, tombeur 0-2 de Rivers United au Nigéria, veut finir le boulot ce soir à partir de 17H GMT au Tanzania National Mai Stadium. Une seule occasion en or pour la Tanzanie de rester encore dans la course des compétitions continentales, après l'élimination de Simba SC en LDC CAF.

ASEC Mimosas vs US Monastir :

Ailleurs à la même heure, l'ASEC Mimosas défie l'US Monastir au Stade de Bouaké en Côte d'Ivoire, après leur nul vierge à l'aller chez les Tunisiens. Les visiteurs sont dans le dur, étant loin de leur fans mais peuvent toujours suivre le pas de l'ES Tunis qualifiée en demi-finales de la LDC CAF hier soir.

Marumo Gallants vs Pyramids :

Le troisième match a lieu au à 17H GMT entre Marumo Gallants et Pyramids. Sud-Africains et Egyptiens se sont neutralisés après un nul 1-1 il y a une semaine en Egypte et ce match au Stade Royal Bafokeng en Afrique du Sud devrait les départager. Comme les visiteurs, les hôtes sont des novices à cette étape de la compétition mais ont le soutien de leurs supporters pour se qualifier en demies comme l'a fait Mamelodi Sundowns en LDC CAF.

AS FAR Rabat vs USM Alger :

Le dernier match de la soirée oppose l'AS FAR de Rabat à l'USM d'Alger au Stade Moulay Abdallah. Étant la seule équipe algérienne encore en compétition africaine, le club de Rabat qui a pris le dessus à l'aller à domicile et cherchera à préserver leur avance de deux buts face aux Marocains dans ce qui promet d'être un derby d'Afrique du Nord très intéressant.