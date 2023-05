Afrique: Tout savoir sur les affiches des demi-finales de la LDC CAF

Les demi-finalistes de la Ligue des champions de la CAF de la saison 2022-23 sont connues ce samedi soir, après la qualification de l'Espérance Sportive de Tunis. Nous vous présentons ici tout ce que vous devez savoir sur les affiches des deux matchs : historiques, palmarès, chiffres en attaque et en défense.

Le Final Four est là ! Quatre équipes pour deux places de finalistes, le Maghreb étant la zone d'Afrique la plus représentée avec trois équipes. La Tunisie, le Maroc, l'Egypte et l'Afrique du Sud sont les meilleures nations de cette saison dans la prestigieuse compétition continentale.

Wydad Casablanca vs Mamelodi Sundowns :

Wydad :

Tombeur 4-3 aux tirs au but suite au nul 1-1 sur les deux rencontres, le WAC a éliminé le Simba SC pour atteindre cette étape de la Ligue des champions de la CAF. C'est leur cinquième demi-finale d'affilée record pour les champions en titre du tournoi.

Ils ont marqué 8 buts et encaissés 2 seulement, faisant d'eux la meilleure défense du tournoi.

Mamelodi :

Vainqueur du tournoi en 1992, 2017 et 2022, le Wydad défiera les champions de 2016, Mamelodi Sundowns. Le club puissant d'Afrique du Sud cherchera une troisième finale de leur histoire, après 2001 et 2017. Les Downs tombés en quarts de finale la saison dernière sont sur une très belle lancée après avoir assommé à deux reprises les Algériens du CR Belouizdad.

Avec 16 buts marqués, ils sont la meilleure attaque de la compétition avec Al Ahly. Cependant, leur défense est la pire jusqu'à présent avec 10 buts encaissés.

Wydad vs Mamelodi, face à face :

En 10 matchs disputés, le Wydad a pris 4 victoires alors que Mamelodi Sundowns en a gagné 3, le reste étant des nuls. Il faut noter que les Marocains ont plus abrité le match décisif sur les trois premiers et ont toujours su jouer sur cela pour battre les Sud-Africains sur les quatre doubles premières confrontations en 2017, 2018 et deux fois en 2019.

Lors de leur dernière confrontation en demi-finales, c'était en 2019, le WAC a remporté la manche aller 2-1 chez lui et et réalisé un nul vierge en Afrique du Sud. Cependant lors de leur dernier match, c'est Mamelodi qui a remporté la partie, 1-0 sur les deux matchs de phases de groupes.

ES Tunis vs Al Ahly :

L'ES Tunis :

L'Espérance Sportive du Tunis est l'un des clubs les plus habitués de la C1 africaine, ayant gagné le trophée à quatre reprises en 1994, 2011, 2018 et 2019. Ils sont aussi l'un des clubs les plus dégoutés en finale après l'avoir perdue autant de fois en 1999, 2000, 2010 et 2012.

La saison dernière, ils ont été éliminés en quarts de finale par l'ES Sétif comme ce fut le cas aussi la saison d'avant par le Zamalek. Bref c'est leur première fois de se rapprocher de près de la finale depuis leur sacre il y a 4 ans. Avec 8 buts marqués contre 5 encaissés ils ont une attaque relativement faible et n'ont réussi à marquer deux buts qu'à une seule reprise en phases de groupes.

Al Ahly :

En face, Al Ahly n'est plus à présenter dans ce qui est leur compétition favorite. Champions records à dix reprises, ils cherchent à se pointer en finale pour la quatrième fois d'affilée depuis 2020, perdant uniquement celle de l'année dernière.

Pour 16 buts marqués et 8 encaissés, ils ont avec Mamelodi, les deux meilleures attaques du tournoi. C'est la seconde pire défense de la compétition. Un retour sur le toit de l'Afrique est très attendu auprès des fans de l'équipe du Caire.

ES Tunis vs Al Ahly, face à face :

ES Tunis vs Al Ahly est l'une des rencontres classiques les plus connues en Ligue des champions de la CAF. Sur les 16 derniers matchs continentaux, les deux équipes ne se sont rencontrées que deux fois en Coupe de la Confédération de la CAF. Les plus titrés de la C1 d'Afrique ont remporté 9 victoires durant cette série alors que les Tunisiens sont à 3 seulement.

La dernière double confrontation entre les deux clubs remonte à 2021, où Al Ahly a battu l'EST 3-0 en Egypte, avant de remporter la manche décisive 1-0 à Tunis. La dernière défaite des Égyptiens contre leurs rivaux maghrébins est survenue en 2018, lorsqu'ils ont perdu la finale de la LDC CAF lors d'un revers 3-0 malgré une victoire 3-1 à l'aller.