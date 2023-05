Congo-Kinshasa: Fête du travail - « Les conditions de travail et de vie des travailleurs congolais laissent à désirer », note Guy Kuku

« Les conditions de travail et de vie des travailleurs congolais laissent à désirer », a déploré, dimanche 30 avril, le coordonnateur de l'Intersyndicale nationale du Congo, Guy Kuku.

Il s'exprimait ainsi à l'occasion de la fête internationale du travail, célébrée le 1er mais de chaque année.

« Les conditions de vie et de travail au Congo sont lamentables. Je ne trouve même pas de mots. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où il faut seulement un sursaut d'orgueil. Les conditions de travail au Congo sont à déplorer et personne n'est fier d'être travailleur au Congo tant les conditions de travail, la situation sociale et le niveau de salaire est trop bas », a fait savoir Guy Kuku.

Il a également regretté de la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs congolais à la suite de la chute de la valeur du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), parti de 5 à 2 USD et demi.

« Il n'y a aucune fierté à aimer le travail au Congo et encore ce n'est pas encore appliqué dans plusieurs entreprises. Et de nombreux travailleurs sont encore sous l'esclave parce qu'ils ne sont soumis à aucun contrat de travail et ils ne sont pas pris en compte par rapport à la sécurité sociale », a poursuivi Guy Kuku.

Il a cependant invité les travailleurs congolais à passer cette journée dans la méditation à cause de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda.

Cela pour compatir avec les compatriotes qui souffrent dans l'Est du pays.

Toutefois, il demande au gouvernement à s'investir pour le bien-être des travailleurs congolais.

Engagement du gouvernement

Au cours du conseil des ministres du vendredi dernier, le Premier ministre a rappelé l'obligation de son gouvernement de lutter contre la précarité et la discrimination des couches vulnérables.

Pour ce faire, précise Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, Sama Lukonde entend stimuler la création des emplois.

Le chef du gouvernement a en outre souhaité une bonne fête à tous les travailleurs congolais.

En RDC, cette journée est commémorée sous le thème : « La promotion du travail décent dans un monde en perpétuelle mutation ».