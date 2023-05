Gabon: Olivier Nang-Ekomiye offre un forage d'eau aux populations d'Ozoungué village

Le natif du 5ème arrondissement de la commune de Libreville, province de l'Estuaire, Olivier Nang-Ekomiye, par ailleurs ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, a procédé le week-end dernier au quartier Ozoungué village, à la mise en service d'un forage d'une profondeur de 110 mètre ultra moderne.

Le membre du gouvernement vient là de donner une bouffée d'oxygène aux populations.

C'est dans le but de concrétiser l'une des aspirations majeures du président Ali Bongo Ondimba, à savoir, l'accès à l'eau potable des populations et l'expression de la solidarité tant prônée par ce dernier, que le ministre Olivier Nang-Ekomiye a répondu favorablement à la doléance faite par les populations d'Ozoungue village dans le 5eme arrondissement de la commune de Libreville. Ces populations étaient en manque d'eau potable depuis plus de 15ans.

En bon soldat, le natif du 5ème arrondissement, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie numérique, Huguette Blanche Abodo Yombiyeni, le ministre des Travaux publics, Toussaint Nkouma Emane et les anciens ministres natifs dudit arrondissement, notamment Ndong Meyo et Gisèle Akore, ont tous assisté à la mise en service de ce forage au bénéfice des populations.

Au cours de cette cérémonie, le ministre a rappelé à ses frères et soeurs responsables politiques et cadres du 5ème arrondissement, à s'unir et entretenir le sens de la solidarité. « Aujourd'hui, comme hier, les filles et fils du 5ème arrondissement doivent garder et entretenir le sens de la solidarité et de la fraternité. Nous devons unir nos efforts afin de contribuer à l'épanouissement des moins favorisés de notre arrondissement » a indiqué le membre du gouvernement Alain-Claude Bilie-By-Nzé.

Très émus, les populations d'Ozoungue village n'ont pas manqué de dire leur satisfaction. « Nous remercions le président Ali Bongo qui a envoyé son ministre de l'Habitat, monsieur Nang -Ekomiye, fils de la localité d'être venu ici, inaugurer cette pompe. Nous en avons vraiment besoin, nous, populations d'Ozougue village. Cela fait plus de 15ans que nous parcourrons des kilomètres pour avoir de l'eau. Merci au Président de la République, merci au Ministre pour avoir posé cet acte » a confié un résident d'Ozoungué village.

Il faut dire que plus de 4000 personnes vont bénéficier de ce forage directement et 10000 personnes indirectement. Un acte salué par ces populations qui espèrent que d'autres actions vont se concrétiser d'ici là.