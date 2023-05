Afrique: Les jumeaux Wumba Niati veulent offrir un premier trophée au Congo

La sélection U17 du Congo engagée à la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023 compte dans ses rangs, des jumeaux. Les Wumba Niati entendent bien marquer les esprits et jouer leur partition pour permettre aux Diables rouges U17 de briller.

Les jumeaux, Wumba Niati Abiga Tsimba et Wumba Niati Ayel Nzouzi, attirent l'attention de tous ceux qui rencontrent l'équipe nationale congolaise. Les deux frères partagent les mêmes caractéristiques physiques qu'il est pratiquement impossible pour celui qui ne les côtoie pas au quotidien, de les distinguer.

La présence de frères ou de parents dans un même club ou au sein d'une sélection, relève d'un phénomène rare. Avoir des jumeaux qui évoluent ensemble dans les mêmes rangs l'est davantage. Les jumeaux Wumba Niati, ont réussi à relever ce défi en intégrant tous les deux la liste des joueurs congolais sélectionnés pour la 14ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023.

« Mon frère jumeau et moi parlons à la maison du football et de l'équipe nationale. Nous parlons aussi de tout. J'encourage toujours mon frère sur le terrain. S'il fait une erreur, j'essaie de l'aider à la corriger, nous sommes ici ensemble en Algérie pour aider l'équipe de notre pays. », confie Wamba Niati Abiga à Cafonline.com

Les jumeaux congolais, ne se séparent presque jamais lorsqu'ils sont en sélection. "C'est exceptionnel de voir des jumeaux dans une équipe, pour nous, tout le monde essaie de faire ce qu'il faut pour atteindre le haucongt niveau", a déclaré Ayel Wumba Niati.

Abiga évolue au poste de milieu de terrain offensif au Racing club de Brazzaville et son frère est attaquant à l'Athletic Club de Ouenze. Les deux prodiges congolais espèrent briller pour offrir à leur pays un premier trophée continental dans la catégorie U17. "Nous sommes prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations U17, nous voulons remporter le titre et nous qualifier pour la Coupe du monde des moins de 17 ans", assure Abiga.

Une ambition que partage également Ayel : "Je suis prêt pour la compétition, je veux honorer mon pays en lui offrant ce trophée. Mon frère et moi avons toujours un objectif, qui est d'aider notre équipe à atteindre le titre."

La ressemblance des jumeaux qui ne passent pas inaperçus en Algérie n'est pas limitée à leur structure morphologique. Elle s'étend à leur manière de s'exprimer et à leurs attitudes de façon générale. Autre point de convergence, Ils sont tous fans de la star portugaise, Cristiano Ronaldo, qu'ils considèrent comme leur idole.

"Mon joueur parfait dans le monde est Cristiano Ronaldo, et j'aimerais pouvoir faire comme lui," indique Abiga. Une déclaration reprise presque mot pour mot par Ayel : "J'aime Cristiano Ronaldo que je considère comme mon joueur parfait, et faire ce qu'il fait reste un rêve pour moi."

"Je suis sûr que nous avons une grande équipe et que nous serons couronnés dans cette Coupe d'Afrique, c'est certain, et ensuite nous irons à la Coupe du Monde." Ces propos de Ayel marquent l'optimisme et la détermination des deux frères et leurs coéquipiers qui entendent créer la surprise dans cette CAN U17 TotalEnergies.

Le succès et le talent du duo congolais ne sont pas venus de nulle part. C'est le fruit des efforts de leurs parents qui n'ont ménagé aucun effort pour leur offrir tout le nécessaire, leur assurer une bonne éducation et les positionner sur le droit chemin.

"Mon père et ma mère me disent toujours d'être parfait et créatif, en appliquant les enseignements de l'instructeur, et c'est la clé du succès." révèle Ayel Wumba Niati.

Les jumeaux Wumba Niati, appellent le peuple congolais à soutenir l'équipe U 17 de leur pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023. Cela fait partie des ingrédients dont ils ont besoin pour décrocher le titre, qui reste un objectif majeur pour eux et pour le reste de l'équipe.