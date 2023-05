Sénégal: Dialogue politique - Les femmes de Benno invitent les acteurs à « travailler pour la paix sociale, au consensus sur des bases solides de démocratie »

Face à la main tendue du chef de l'Etat, Macky Sall, en marge d'un entretien sur une radio locale, à l'endroit de toutes les forces vives de la nation, les femmes de Benno et de la majorité présidentielle invitent à cet effet, tous les acteurs à travailler pour la paix sociale, au consensus sur les bases solides de démocratie. Ndeye Marième et ses camarades faisaient face à la presse ce samedi 29 avril 2023, au siège de la maison du parti socialiste.

Lors d'un point de presse tenu ce samedi 29 avril 2023, à la maison du parti socialiste, les femmes de Benno et de la majorité qui ont salué l'appel au dialogue lancé par le président de la République invitent tous les acteurs, à répondre favorablement à la main tendue du chef de l'Etat, « Les femmes de Benno et de la majorité présidentielle invitent toutes les forces vives de la nation et particulièrement l'opposition à répondre favorablement à l'appel du président pour un dialogue franc et sincère si et seulement si c'est l'intérêt général qui les motive »,déclare sa présidente.

« Un dialogue franc, selon Marième Badiane, pour joindre nos forces avec pour objectif, l'invite à tous les acteurs concernés à travailler pour la paix sociale, au consensus sur des bases solides de démocratie ».

De l'avis de ces femmes de la majorité présidentielle, « La paix, la sécurité, tels sont les besoins fondamentaux pour la construction d'un pays et non les conflits qui met des vies en péril et mettent le développement à l'arrêt. »

Par ailleurs, « Les femmes de Benno et de la majorité présidentielle réitèrent leur engagement aux côtés de son Excellence le président Macky Sall pour le deuxième quinquennat ». De ce fait, elles invitent au président Macky Sall, d'accepter d'être candidat, « Nous, femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle, invitons solennellement Son Excellence le Président Macky Sall, d'accepter d'être le candidat du peuple, le candidat de l'espoir renouvelé et le candidat de la jeunesse Sénégalaise et Africaine pour briguer un second quinquennat en Février 2024 », demandent-elles.