Afrique: Anatouf - "L'Algérie vise le titre... Osimhen est mon modèle et je veux répéter ce qu'il a fait "

interview

La star de l'équipe algérienne des moins de 17 ans, Muslim Anatov, s'est confié au site de la Confédération africaine de football "Cafonline.com". Il est revenu sur l'objectif principal de son équipe à la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 et sur son ambition personnelle.

L'attaquant algérien a également révélé qu'il a été fortement influencé par l'histoire du joueur nigérian, Victor Osimhen, qui a brillé lors de sa participation à la compétition en 2015.

Il a également affirmé son ambition de rejoindre une équipe professionnelle hors d'Algérie

Comment s'est passée votre préparation pour la Coupe d'Afrique des nations de moins de 17 ans, à laquelle l'Algérie participera pour la deuxième fois de son histoire?

Nous nous sommes bien préparés pour la compétition. Tout s'est bien passé, surtout dans la dernière période, où nous avons eu plusieurs matchs amicaux contre les équipes de rang mondial comme le Japon qui s'est qualifié pour la Coupe du monde, ce qui nous a permis de faire face à nos faiblesses. Nous sommes prêts pour la compétition.

L'équipe algérienne des moins de 17 ans était vainqueur de la Coupe Arabe de l'année dernière. Voulez-vous goûter au sacre africain maintenant ou offrir à l'Algérie un titre continental dans la catégorie jeunes ?

Notre victoire à la Coupe Arabe n'était qu'une étape pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui est notre objectif depuis un certain temps, en plus d'obtenir un visa de qualification pour la Coupe du monde. Nous avons été couronnés en Coupe arabe, et maintenant, notre objectif reste d'être couronnés en Coupe d'Afrique des Nations bien sûr et se qualifier pour la Coupe du Monde.

Quelles sont vos ambitions personnelles pendant la compétition algérienne ?

La première chose à laquelle je pense est d'aider mon pays à être couronné, c'est notre objectif principal, c'est ma première ambition. Et c'est toujours de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, de servir notre équipe en marquant des buts, ce qui est aussi mon rôle dans l'équipe.

La Coupe d'Afrique des Moins de 17 ans est toujours l'occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leurs capacités. Avez-vous l'ambition de vous révéler aux yeux du continent ?

C'est vrai, et j'ai personnellement été très fasciné par l'histoire de l'international nigérian, Victor Osimhen. Son histoire est motivante pour les jeunes joueurs, cette compétition est une grande occasion pour chaque joueur d'émerger, surtout qu'il y a plusieurs clubs qui suivent les matchs.

Puisque vous aimez l'histoire de l'international nigérian, Victor Osimhen, vous voulez répéter ce qu'il a fait, et être comme lui ?

Pourquoi ne pas le faire? On peut dire qu'Osimhen est le joueur africain qui me sert d'exemple dans ma carrière de football.

Qui est votre joueur idéal au niveau mondial?

Il y a, Kylian Mbappe, à qui je veux ressembler.

Vous avez joué lors de la Coupe Arabe 2022 avec l'Algérie, avez-vous reçu des offres de clubs professionnels?

Non, je n'ai eu aucune offre ou opportunité de devenir professionnel en dehors de l'Algérie, et personnellement, après la fin de la Coupe Arabe, j'ai préféré rester dans les rangs de l'Académie de la fédération algérienne de football, je cherchais la stabilité, d'autant plus que l'intervalle entre la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique des Nations était court. J'ai donc préféré me préparer à cette compétition avec mes collègues de l'équipe nationale. Beaucoup d'entre eux appartiennent aussi à la même académie que moi.

Pensez-vous quitter l'Algérie et être professionnel à cet âge?

Je regrette de dire que notre championnat local est faible, mais bien sûr j'aspire au professionnalisme en dehors de l'Algérie.

Quels sont les adversaires redoutables qui pourraient constituer un obstacle pour l'Algérie dans sa quête du sacre?

Cette compétition impliquera 12 candidats, tous ambitieux. Il y a des équipes fortes comme le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et le Sénégal. En effet, ils ont tous une chance d'être couronnés, surtout quand on voit qu'il y a un rapprochement entre les équipes en termes de niveau, et on ne peut pas facilement pronostiquer sur le futur vainqueur.

Voulez-vous envoyer un message spécial aux fans avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations U17 ?

Je demande le grand soutien des supporters algériens, et d'affluer fortement au stade, parce que leur soutien est une motivation et représente quelque chose de grand pour nous. Ce soutien est notre force sur le terrain, et il fera la différence si Dieu le veut.