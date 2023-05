Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Le PAM organise un atelier sur les leçons apprises du projet Pro manioc

L'atelier qui cible plusieurs groupements de producteurs agricoles vise à partager les leçons de la mise en oeuvre du projet Pro manioc d'une durée de trente-deux mois.

L'objectif principal de l'atelier est d'identifier les expériences tirées du projet Pro manioc qui devraient être activement prises en compte dans les projets futurs et déterminer la façon de maintenir les forces et de surmonter les faiblesses.

De manière spécifique, les discussions sur les leçons apprises visent à identifier les éléments suivants : présenter les résultats des activités du projet Pro manioc ainsi que ceux de l'évaluation intermédiaire ; identifier les éléments qui ont bien fonctionné dans le cadre de ce projet afin de les reproduire dans les projets futurs, le cas échéant ; identifier les éléments qui n'ont pas bien fonctionné en vued d'améliorer la planification, les processus et la communication du projet, ce qui permettra aux projets futurs de bénéficier des avantages apportés.

« En 2020, la crise sanitaire nous a montré la fragilité des chaînes d'approvisionnement nationales et nous a rappelé la nécessité de renforcer les filières vivrières locales affirmées dans le Plan national de développement », a expliqué le directeur pays adjoint du Programme alimentaire mondiale (PAM), Sidi-Mohamed.

Il a, par ailleurs, souligné que c'est dans ce contexte que l'Union européenne leur a confié l'exécution du projet Pro manioc d'un budget de près d'un milliard FCFA, permettant d'étendre et de renforcer l'action, en appui aux objectifs du gouvernement en matière de développement agricole et de sécurité alimentaire.

En 2019, rappelons-le, la PAM a entrepris le renforcement des capacités techniques d'une vingtaine d'artisans soudeurs, fraiseurs, ferronniers, fabricants d'outils et petits équipements agricoles d'ateliers de la Bouenza, du Niari et de Brazzaville. Les équipements montés ont ensuite servi de support à la formation de quelques groupes de transformateurs de la Bouenza et du Pool sur les nouvelles technologies pour la transformation du manioc.

Les résultats et objectifs spécifiques attendus sont, entre autres, de structurer et de renforcer les capacités techniques de cinquante groupements composés de dix transformateurs chacun pour un total de cinq cents bénéficiaires, en tenant compte de la participation des femmes productrices ; soutenir la mécanisation artisanale des itinéraires techniques par l'implication de cent cinquante artisans et ouvriers locaux fournisseurs des équipements des chaînes de production des dérivés du manioc ; favoriser les échanges entre producteurs des dérivés du manioc ainsi que de haricot et les commerçants par l'organisation de trois foires agricoles ; promouvoir les nouveaux produits dérivés du manioc à travers des distributions à cinq mille élèves (cantines scolaires) et sept mille personnes vulnérables dans les centres urbains, et sensibiliser les consommateurs au potentiel de substitution et de complémentarité de ces dérivés à des produits finis à base de céréales.