Congo-Brazzaville: Innovation - Un jeune congolais lauréat du prix « challenge start-up Bassin du Congo »

Le startupeur Luvick Otoka Eyenget a obtenu le premier prix challenge start-up Bassin du Congo, le 28 avril, décerné dans le cadre de la septième édition du salon Osiane. Il a été distingué pour son projet innovant « Kéba na gaz », un appareil détecteur de fuite de gaz.

L'édition 2023 du Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale (Osiane) a baissé ses rideaux, le 28 avril, à Brazzaville, après quatre jours d'échanges autour du thème « Innovons pour progresser ». La remise du prix « Challenge start-up Bassin du Congo » a constitué l'un des faits marquants de l'évènement qui a réuni plus de 1500 acteurs du numérique.

En effet, le promoteur du Laboratoire d'innovation technologique et d'intelligence artificielle (Litia), Luvick Otoka Eyenget, a séduit le jury du « Challenge start-up du Bassin du Congo » pour non seulement l'originalité de sa création, mais également, pour la viabilité du projet. « Nous avons présenté le projet de "Kéba na gaz" qui est le premier détecteur de fuite de gaz africain. Il s'agit de prévenir les fuites de gaz à l'origine d'incendie et drame dans les ménages », a expliqué ce jeune créateur.

La start-up Tilia, à ce jour, a présenté au moins cinq prototypes de détecteur de gaz : le premier modèle de « Kéba na gaz » est celui qui a été présenté lors de cette édition 2023. Ce prototype émet des sons bips pour interpeller les membres du ménage une fois que le gaz est détecté. Son inventeur vient d'engager la procédure d'obtention de la certification auprès de l'Agence congolaise de la qualité et de normalisation. Les quatre autres présentent leurs originalités ; chaque appareil étant équipé de batterie incorporée et capable de renseigner sur la température ambiante dans la cuisine, l'humidité et le taux de gaz en circulation dans la pièce.

Le lauréat a reçu un chèque de 10 000 dollars américains (5,9 millions FCFA) et une formation à Las Vegas, aux États-Unis. « Un autre modèle connecté à internet permet, lorsque les parents sont à l'extérieur de la maison, de recevoir des SMS d'alerte sur la fuites de gaz. Un troisième modèle, aussi connecté à internet, aide à la localisation de la maison, alerte les sapeurs-pompiers ou les parents. Le tout dernier modèle est équipé de technologie robotique à même de fermer la bouteille de gaz en cas de fuite pour éviter l'incendie », a indiqué Luvick Otoka Eyenget.

L'exposition sur ces créations et la mobilisation des acteurs du numérique, des autorités congolaises et des partenaires au développement ont renforcé le rayonnement du salon Osiane, a commenté Luc Missidimbazi, le dirigeant de l'organisation non gouvernementale Pratic et co-organisateur du salon avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Deux autres prix, précisons-le, ont été attribués à une start-up gabonaise, Yubile technologie, de Holden Opolo Mbany ( qui a reçu 4000 dollars) et à une autre de la République démocratique du Congo, basée à Lubumbashi, Johedi, de Josué Tshilumba, qui a bénéficié de 1000 dollars.

Placée sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, la septième édition d'Osiane « Kumissa » a bénéficié de l'appui du gouvernement congolais. L'événement correspond à l'engagement politique des autorités qui ont beaucoup investi dans le secteur depuis ces dernières années, a lancé le ministre Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo.