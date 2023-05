Burkina Faso: SNC 2023 - La foire, « centre commercial » du festival ouverte

La foire artisanale et commerciale de la 20ème édition de la Semaine nationale de la culture a débuté ce dimanche 30 avril 2023. Le ministre en charge de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda a présidé un cérémonial d'ouverture qui a réuni ses collègues de la Culture et de l'Habitat ainsi que leurs homologues invités de la république de Guinée et du Mali.

La foire se veut un cadre de partenariat et de partage d'expérience pour les professionnels africains de l'artisanat, mais aussi, un espace de promotion de leurs produits pour les exposants et de divertissement pour les festivaliers.

Selon le ministre Serges Poda, la foire artisanale et commerciale vise à promouvoir et à consolider l'intégration économique au moyen des échanges intracommunautaires.

Activité phare contribuant à la visibilité de la biennale de la culture burkinabè, la foire présente cette année 636 stands d'exposants évoluant dans une diversité de domaine : agroalimentaire, artisanat, art, pharmacopée, maquis-resto, informatique et technologies, communication, banques et assurances, le commerce, les maquis-resto etc. Cette année, elle ne déroge pas à la règle. En effet, la foire compte environ 636 stands. Pour rappel, les exposants sont venus de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Sénégal et la Guinée, pays invité d'honneur.

Le masque Nimba en guise de reconnaissance

Serge Poda a invité donc les populations à visiter massivement les stands durant cette biennale.

Ravi de se retrouver « une fois de plus au Burkina Faso après le FESPACO et le SIAO », le ministre guinéen de la culture, Alpha Soumah a magnifié les liens étroits qui existent les deux pays.

« Le pays frère, la Guinée sera toujours aux côtés du Burkina Faso pour montrer que l'Afrique s'est soudée et l'Afrique est indivisible. (...). La volonté burkinabè de consommer local est d'inspiration très poussée et toute l'Afrique a envie de faire comme ça », a-t-il soutenu.

En guise de remerciement pour l'honneur qui fait à leur pays, la délégation guinéenne a remis une représentation du masque Nimba au Burkina Faso.