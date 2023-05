Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Les priorités du gouvernement Sama Lukonde II

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé, au détour du séminaire du gouvernement dont il a clôturé les travaux le 26 avril, les domaines prioritaires, apprend-on des services de la communication présidentielle.

Le premier domaine concerne la politique, la justice, l'administration publique, la défense et la sécurité. Le deuxième est lié à l'économie et finances ; le troisième concerne la reconstruction du pays et le dernier porte sur le social. Dans tous ces domaines, qui sont en réalité la synthèse des quinze piliers du gouvernement, le président de la République attend des résultats concrets. Dans son allocution de clôture du forum, le chef de l'Etat a dit attendre de chacun des membres du gouvernement l'application des recommandations et résolutions issues des deux jours des travaux du séminaire gouvernemental. "Vous pouvez compter sur mon appui pour l'atteinte des objectifs qui vous sont assignés ", a dit le président de la république.

Faisant la restitution des deux jours des travaux, le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, a affirmé que ce séminaire a été une opportunité pour le gouvernement de se rappeler les objectifs stratégiques qui sous-tendent le programme gouvernemental. Il a été une occasion de passer en revue l'approche de travail du président de la République, de se reapproprier sa vision et d'ouvrir des nouvelles perspectives.

A l'issue des échanges sous la forme d'exposés, chacun des membres du gouvernement a lu et signé l'acte d'engagement éthique. Loin d'être une formalité protocolaire, la signature de ce document est une obligation légale prévue dans la Constitution du pays, mais aussi, un acte de foi et d'adhésion à la vision du président de la République en matière de bonne gouvernance.

Devant le Premier ministre, chaque signataire a déclaré sur l'honneur s'engager à respecter les valeurs fondamentales, la Constitution, les lois et règlements du pays et de se conformer aux termes de l'acte d'engagement éthique des membres du gouvernement. Ainsi, par exemple, en termes des valeurs de service public, chaque ministre a pris l'engagement solennel de "privilégier l'intérêt général; servir l'Etat avec sacrifice, abnégation et exemplarité pour atteindre les objectifs assignés au gouvernement ; mobiliser son intelligence et son savoir-faire pour exécuter avec succès les charges ministérielles lui confiées ; manifester son engagement par le dévouement, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, la dignité, l'impartialité et la loyauté dans ses relations avec ses collègues et avec le public." L'acte d'engagement éthique comporte aussi quelques interdictions dont la divulgation des secrets professionnels.