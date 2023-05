Congo-Brazzaville: ART d'Orphée - Mako Musica offre du plaisir à travers son album « Bi wela wela »

Le tout premier album de l'orchestre Mako Musica sera disponible ce 2 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légales et sur support compact disk (CD). A travers cet album estimé de haut de gamme, l'orchestre offre 55 minutes et 4 secondes de plaisir à tous ses mélomanes et les amoureux de la bonne musique.

Produit, réalisé et distribué par Bienvenu Okoma dit Makosophie, l'album « Bi wela wela » compte neuf chansons abordant des thèmes aussi intéressants que variés, à l'instar de la richesse, de l'amour réciproque. Il s'agit des titres "Simonie" ; "Horoscope" ; "Isabella" ; "Ingratitude" ; "Ninelle de H.G" ; "Amour réciproque" ; "Destinée" ; "Bi wela wela" ; "9e chicotte". Quant à la thématique du générique "Bi wela-wela", il est question de quelqu'un qui veut tout avoir en un instant.

Officiellement sorti le 15 octobre 2022, le dernier né des groupes musicaux congolais, Mako-Musica, a été fondé dans le souci d'accompagner le projet de l'industrie musicale de la maison de production Makosophie, créée en 2016 par le mécène Bienvenu Okoma. C'est donc pour aborder des thèmes soutenus et éducatifs, sans obscénités, que Mako Musica met à la disposition du public son premier album, qui est une école de la vie et traite des thèmes d'ordre social et existentiels tels que "l'amour", "la patience", "l'ingratitude", "l'envie des choses" ... Cette richesse musicale, dit le promoteur de ce groupe, Bienvenu Okoma, accompagne et apporte la paix, la joie et le bonheur aux mélomanes de la vraie musique.

« Mako Musica se porte garant de s'opposer au fléau de la dépravation des moeurs qui est en train de détruire la musique. C'est pourquoi, nous invitons tous les mélomanes de la bonne musique à se procurer ce chef-d'oeuvre leur permettant de redécouvrir la vraie musique "ondemba", de la salsa également. "Bi wela wela" est disponible en support CD avec toutes les chansons et en ligne avec quatre chansons, plus un clip annonce en attendant la réalisation de tous les clips », a fait savoir son promoteur. Il a précisé que la musique faisant partie de l'éducation de masse, l'orchestre avait installé un comité de censure pour éviter toutes sortes de dérapages éventuels à la dépravation des moeurs. Car, Mako-Musica se distingue par la structure des textes et des rythmes dans son ensemble, dit-t-il.

Des prestations attendues sur des scènes nationales et internationales

Après la sortie officielle de cet album, s'en suivra la phase promotionnelle avec des prestations scéniques que le groupe livrera dans différents arrondissements de Brazzaville, notamment à l'esplanade de la télévision nationale à Nkombo, à la commune de Moungali, au rond-point de Poto-Poto, au Centre sportif de Makélékélé, au collège d'enseignement général Antonio-Agostinho-Neto à Talangaï, à la Corniche ... puis dans plusieurs villes et localités du Congo, dont Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi. Ensuite, le groupe ira dans la zone septentrionale du Congo, notamment à Ngo, Gamboma, Oyo, Owando, Makoua, Ouesso, Boundji et Ewo, avant d'entamer une promotion à l'international. La tournée nationale promotionnelle interviendra pendant les grandes vacances. Pour tous ceux qui veulent se préparer ou se joindre au groupe lors de ces tournées, ils peuvent s'y rendre à son siège, à Moungali.

Notons qu'en prélude à la sortie officielle de cet album, le groupe Mako Musica, constitué de Moïse, Chida, Gary Massamba, Rigain, T-K (chanteurs) ; Franck (pianiste) ; Freddy Zacompa (accompagnement) ; Jules Ndonguissila (D.A & Solo) ; Rolly (bass) ; Chico tempo (batterie) ; Doyen Doko (percussion) ; Teddy Boston (animation) a livré un concert à l'occasion de l'anniversaire de son promoteur, Bienvenu Okoma, le 27 avril. Un concert qui a mis tous ceux qui ont eu le privilège d'écouter cet album en avant-première d'accord, au regard du contenu des thèmes abordés. Un autre concert public est prévu ce 2 mai dans l'après-midi, devant le siège du groupe, au rond-point de Moungali, à l'occasion de la sortie officielle de cet album.