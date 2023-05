Congo-Brazzaville: Télécommunications - Le pays et la Guinée équatoriale entendent renforcer leurs liens

Après avoir séjourné pendant quelques jours à Brazzaville, dans le cadre du salon Osiane, le ministre guinéen des Transports, des Postes, des Technologies de l'information et de la Communication (TIC), Evita Oma Honorato, a été reçu le week-end dernier par son homologue congolais, Léon Juste Ibombo. Au coeur des échanges, la nécessité de renforcer leurs liens d'amitié dans le secteur des TIC.

« Je suis heureux d'avoir été invité par mon frère, le ministre des Télécommunications, à la séance d'Osiane au Congo- Brazzaville. Je tiens à le féliciter pour la réussite d'un tel événement qui a pu réunir près de deux mille jeunes fascinés par le numérique. Aussi, je salue l'effort que fournit le gouvernement congolais afin de propulser le numérique, ce qui se marie, d'ailleurs, avec la vision de mon pays ... », a indiqué le ministre guinéen, Evita Oma Honorato.

Il a également souligné qu'il était nécessaire que les deux pays travaillent main dans la main, afin de mieux collaborer et impulser un souffle nouveau aux relations bilatérales qu'ils entretiennent. A ce propos, la Guinée équatoriale à mis en marche un centre de haut niveau dans la technologie digitale et numérique. Ecole panafricaine, ce centre offre aux étudiants congolais la possibilité d'y aller pour se former gratuitement.

« Ce centre situé à Oyola est un lieu où l'on peut former ces jeunes gens passionnés de l'économie numérique et de l'innovation. Cette possibilité est donc ouverte à tous les étudiants. Pour les intéresser, ils devront canaliser leurs demandes à travers le ministre en charge des Télécommunications », a-t-il expliqué.

« Je crois qu'à l'avenir nous allons faire beaucoup de choses et la coopération Sud-Sud va se renforcer. A compter de cet événement et de cette rencontre, les consultations mutuelles seront fréquentes. Nous allons travailler ensemble dans le partage d'informations et d'expériences, en vue de casser les barrières qui peuvent y avoir dans la sous-région Cémac », a ajouté le ministre guinéen en charge des TIC.

Le ministre Ibombo, quant à lui, s'est réjoui de la visite de son homologue et des échanges qu'ils ont pu avoir, en vue de développer le secteur des télécommunications à travers plusieurs collaborations. « S'agissant de la coopération entre nos deux pays en matière des TIC, nous avons deux projets à réaliser, notamment le projet d'interopérabilité à travers le Mobile money et celui du centre de formation d'Oyola. Ce sont là des pistes qui nous aideront à renforcer notre coopération », a-t-il déclaré.