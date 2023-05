Afrique: Remane - "Nous savons que le Sénégal et l'Algérie ont un mot à dire"

Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie des moins de 17 ans, Rezki Remane, a indiqué qu'il était prêt pour leur deuxième match du groupe A de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, contre le Sénégal, prévu le mardi 2 mai, au stade Nelson Mandela à Alger.

Parlant du match Algerie-Sénégal en conférence de presse ce lundi 1 mai, le technicien algérien a déclaré : « L'Algérie et le Sénégal ont pris un bon départ dans le premier tour, ça va leur permettre de disputer le deuxième match un peu libéré, les joueurs sont libérés de la pression du premier match qui est toujours difficile. Notre deuxième match contre le Sénégal, notre objectif est de le gagner. C'est un rival qui est venu en Algérie pour jouer les premiers rôles, et le match aura des caractéristiques différentes. »

"Lors du premier match, nous n'avons pas souffert physiquement, mais les facteurs mentaux ont affecté les joueurs, parce que la pression est fatigante aussi, même si nous avons essayé de les déstresser, et j'espère que la foule va nous aider." Il a ajouté : "Nous suivons le Sénégal depuis un certain temps et aussi avant qu'ils se qualifient pour la compétition. C'est une équipe forte connue pour ses académies."

L'entraîneur Rezki Remane, a refusé de considérer le match contre le Sénégal comme une rencontre de référence : « Toutes les équipes sont favorites pour le trophée et cette édition est très relevée, nous avons vu des matches de haut niveau dans le groupe B aussi. Il n'y a pas d'équipe faible et non qualifiée, toutes sont candidates au sacre", a-t-il ajouté : "Notre jeu sera difficile et important pour nous et pour eux, et pourtant je ne le vois pas comme un match de référence."

Le joueur de l'équipe nationale algérienne, Younis Ben Ali, a emboité le pas à son entraîneur qu'il accompagnait, lors de son intervention: « Comme l'entraîneur l'a dit, le jeu sera très important pour nous dans la phase de groupes. Maintenant, nous nous concentrons plus que sur le premier match, nous serons libérés de la pression parce que le public nous attend beaucoup, et il n'est pas facile de jouer devant autant de fans."

Et de poursuivre : "Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous préparer et nous n'avons eu que deux jours, nous ferons de notre mieux pour gagner, nous serons plus déterminés que lors du premier match, et nous sommes prêts à 100%."