Afrique: Nur Mohamed Amin - « La Somalie va gagner contre le Congo »

L'entraîneur de la Somalie, Nur Mohamed Amin, s'est exprimé en toute confiance en conférence de presse et a affirmé que son pays remportera son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe des Nations Africaines U17 TotalEnergies, contre le Congo, qui se jouera le mardi 2 mai au stade Nelson Mandela.

Au cours de la conférence de presse donnée par Nur Mohamed Amin, en prélude au match Somalie-Congo, ce lundi 1 mai, il a confirmé que ses joueurs feraient de leur mieux pour remporter la partie : « J'espère que nous gagnerons la rencontre du Congo, et grâce à Dieu, nous ferons ferons tout notre possible pour gagner la confrontation. Nos joueurs n'ont pas assez d'expérience, mais ils sont déterminés à faire de leur mieux. Nous jouerons tous les matchs avec la même détermination. »

L'entraîneur somalien a une fois de plus réaffirmé l'ambition de son pays de remporter le trophée: "Nous souhaitons non seulement la victoire dans le match face au Congo, mais nous voulons gagner tous les autres matches parce que nous visons le titre. Nous allons essayer de mieux organiser notre équipe et je suis confiant que nous allons gagner contre le Congo »

Le joueur somalien Abdelrahman Bahur a quant à lui déclaré que lui et ses coéquipiers offriront un meilleur jeu contre le Congo lors de leur deuxième match pour s'imposer: "Nous avons regardé notre match contre l'Algérie et l'avons analysé, et nous voulons jouer d'une bonne manière contre le Congo et obtenir la victoire. Nous allons négocier match après match," a-t-il ajouté : "Notre match précédent était contre l'Algérie, qui est un concurrent fort et bien organisé, ils savent comment garder le ballon, et maintenant nous espérons gagner le match du Congo."

Et de conclure : "Il y a beaucoup de choses qui nous aident et nous nous concentrons sur nous. Nous voulons donner une bonne image de la Somalie, et nous avons aussi hâte d'être regardés par les entraîneurs internationaux, il y a des joueurs qui n'ont jamais joué au niveau international et c'est leur chance, et ça leur permettra d'avoir plus d'expérience. »